Am Anleihemarkt herrscht die Meinung vor, dass es 2024 noch zu kräftigen Zinssenkungen kommen wird. Wenn dies nicht eintritt - und dafür gibt es gute Gründe - könnte es ein böses Erwachen für die Investoren geben.Anleger im Anleihenmarkt könnten sich in den kommenden Wochen auf eine unangenehme Überraschung gefasst machen. Während die 10-jährigen US-Staatsanleihen derzeit eine Rendite deutlich unter 4 Prozent verzeichnen und viele Marktteilnehmer auf weitere Kursgewinne hoffen, könnte sich die Lage schneller ändern als erwartet. Die jüngsten Entwicklungen und die bevorstehenden Entscheidungen der US-Notenbank könnten die Erwartungen an Zinssenkungen erschüttern und die Renditen wieder in …