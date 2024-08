Was die starke Gegenreaktion bedeutet von Torsten Ewert Kennen Sie das auch? Als Trader kann man mitunter den Urlaub nicht so recht genießen - man könnte schließlich was verpassen! Und tatsächlich: Da macht die Börse-Intern mal eine Woche Urlaub und prompt steigen die Märkte - und das zum Teil auf historische Weise, siehe Nikkei! Na, hoffentlich wird das nicht zur Regel… Carry-Trades und Verfallstag im Fokus Aber Scherz beiseite. Mit Stockstreet hat die Stärke natürlich nichts zu tun. Dafür umso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...