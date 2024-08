Enorme Investition zur Expansion im KI-Markt

Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) haben an der NASDAQ-Sitzung mit einem Plus von 2,1 Prozent bei 158,52 USD geschlossen. Dieses Wachstum ist auf eine strategische Maßnahme zurückzuführen: AMD hat fast 5 Milliarden USD in die Übernahme von ZT Systems investiert. Diese Akquisition ist ein gezielter Schritt, um die Position von AMD im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu stärken. Durch die Übernahme will AMD seine Präsenz in Rechenzentren ausbauen und schneller hochprofitable KI-Systeme liefern.

Zudem meldete AMD einen Gewinn von 0,16 USD pro Aktie für das zweite Quartal 2024, was eine beeindruckende Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Umsatz wuchs um 8,88 Prozent auf 5,84 Milliarden USD [...]

Hier weiterlesen