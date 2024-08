Strukturelle Probleme entdecken

Boeing hat die Testflüge der neuen 777X aufgrund von strukturellen Problemen eingestellt. Eine routinemäßige Inspektion enthüllte Schäden an einem Verbindungselement zwischen Triebwerk und Flügel. Bevor das Problem entdeckt wurde, hatte das Flugzeug einen über fünfstündigen Flug absolviert. Auch bei anderen Maschinen der Testflotte wurden ähnliche Defekte festgestellt. Diese Entwicklungen verzögern die angestrebte Einführung der 777X, die ursprünglich für 2020 geplant war, nun jedoch erst 2025 in Dienst gehen soll. Die Luftfahrtbehörde FAA ist über die Vorkommnisse informiert.

Auswirkungen auf die Aktienkurse

Diese technischen Probleme haben negative Auswirkungen auf die Boeing-Aktie, die in letzter Zeit bereits mit Kursverlusten zu kämpfen hatte. Der Aktienkurs fiel zeitweise um 4,11 Prozent und notierte bei 172,25 US-Dollar. Analysten sind besorgt, dass die Verzögerungen auch andere Projekte von Boeing beeinträchtigen könnten. Der derzeitige Kurs liegt signifikant unter dem 52-Wochen-Hoch von 267,54 US-Dollar. Zusätzlich verzeichnete Boeing im letzten Quartal einen Verlust je Aktie von -2,33 US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert. Trotz dieser Herausforderungen halten einige Analysten an ihren optimistischen Kurszielen fest, was jedoch die Unsicherheiten rund um die Boeing-Aktie nicht vollständig mindern kann.

