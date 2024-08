Analyst erklärt: "Ethereum sollte einen Ausbruch nach oben vollziehen!"

Ähnlich wie der Bitcoin ($BTC), steckt auch Ethereum ($ETH) nach wie vor in der Konsolidierung fest. Alle Marktteilnehmer warten schon gespannt auf den großen Ausbruch und fragen sich bereits, in welche Richtung dieser wohl vollzogen werden wird.

Gerade in so immer enger werdenden Spannen wie die, in der sich der Markt derzeit bewegt, wird die Volatilität und das Momentum in vielen Fällen sehr stark! Genau das könnte uns jetzt in die eine oder in die andere Richtung in Ethereum blühen …

(Der Kurs von Ethereum bewegt sich in einer immer enger werdenden Spanne - Quelle: Tradingview.com)

Analysten glauben mehrheitlich an einen Ausbruch nach oben

Natürlich wünscht sich so gut wie jeder Trader und Investor am Kryptomarkt, dass der aktuelle Ausbruch aus dieser engen und doch gefährlichen Range nach oben erfolgt. Dass das sehr wahrscheinlich ist, glaubt auch der Analyst CryptoJack, wie er heute in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) seinen über 340.000 Followern erklärt.

The price of $ETH is inside a channel and eventually should have a bullish breakout.



Be mindful of the resistance at $2.7k! pic.twitter.com/Ucj7r7Pzcz - CryptoJack (@cryptojack) August 20, 2024

Wird Ethereum noch immer von der Angst gelähmt?

Im letzten Abverkauf war vor allem Ethereum von der Angst der Anleger betroffen. Der Fear & Greed Index von $ETH war im Tief bei 17 Punkten, was praktisch einer ausgewachsenen Panik entspricht. Aber auch jetzt scheint die Angst in Ethereum immer noch sehr präsent zu sein. Denn während der allgemeine Fear & Greed Index auf einem neutralen Stand bei 46 Punkten steht, ist der Ethereum Fear & Greed Index immer noch bei nur 36 Punkten und zeigt damit nach wie vor Angst an.

Ethereum Fear and Greed Index is 36 - Fear

Current price: $2,656 pic.twitter.com/waKnFgXnRG - Ethereum Fear and Greed Index (@EthereumFear) August 20, 2024

Dennoch könnte gerade Ethereum derzeit eine Kaufgelegenheit bieten. Früher oder später wird die Angst in Ethereum nachlassen und auch die Ether-ETFs dürften in den nächsten Wochen und Monaten ihre Serie an Abflüssen beenden und hohe Inflows verzeichnen. Damit könnte Ethereum und Coins, die auf der Ethereum-Blockchain gehandelt werden, wie etwa Base Dawgz ($DAWGZ), wieder zu den großen Gewinnern gehören.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.