Institutionelle Investoren kaufen vermehrt Bitcoin

Institutionelle Investoren sind die, die den Trend bestimmen. Das große Geld bewegt die Märkte. Daher ist es immer besonders wichtig, sich in einer Analyse anzusehen, wo die Gelder der großen Investoren hinfließen. Und diese fließen derzeit vor allem in die Bitcoin-Spot-ETFs!

Allein gestern erzielten diese Zuflüsse in Höhe von 62 Mio. Dollar. Allein BlackRocks $IBIT hat fast 93 Mio. Dollar eingesammelt. Der Bitcoin-Kurs hängt währenddessen zwar immer noch in seiner Konsolidierung fest, allerdings könnten die hohen ETF-Zuflüsse ein vorlaufender Indikator dafür sein, dass der Ausbruch aus der Konsolidierung kurz bevorsteht.

NEW: BlackRock's Bitcoin ETF saw $93 million in inflows yesterday.



They now hold over 350,000 BTC pic.twitter.com/JhielJ8hDI - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 20, 2024

60 % der größten Hedgefonds halten den Bitcoin-ETF

Der Bitcoin-Spot-ETF scheint besonders bei Hedgefonds beliebt zu sein, was deshalb positiv ist, da die aufgrund ihres gigantischen Kapitals einen maßgeblichen Treiber für die Märkte darstellen können.

Aus der Liste der 25 größten Hedgefonds der Welt haben inzwischen 15 den Bitcoin-Spot-ETF im Portfolio. Und wahrscheinlich werden das eher noch mehr werden!

NEW: 60% of the largest Hedge Funds have disclosed Bitcoin ETF holdings pic.twitter.com/A3vFRtnCfU - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 20, 2024

BlackRock kauft massiv Bitcoins!

Der iShares Bitcoin Trust ($IBIT) von BlackRock ist mit über 20 Mrd. Dollar Volumen der größte Bitcoin-ETF. Das macht den Finanzkonzern auch zu einem der größten Einzelinvestoren neben MicroStrategy.

Da die börsengehandelten Fonds von BlackRock physisch besichert sind, müssen bei Zuflüssen in die ETFs auch neue $BTC gekauft werden. Daher hat das Unternehmen allein gestern 1.559 $BTC gekauft. Das entspricht einem Gegenwert von etwa 110 Mio. Dollar!

Auch Metaplanet kauft wieder $BTC

Metaplanet ist zwar nicht so groß und kaufkräftig wie MicroStrategy, aber auch das japanische Unternehmen gehört zu den bekanntesten der Krypto-Szene und kauft gerade wieder Bitcoins. Und zwar im Wert von 500 Mio. japanischen Yen, was nicht ganz 3,5 Mio. Dollar entspricht.

JUST IN: Japanese public company Metaplanet buys another ¥500 million worth of Bitcoin pic.twitter.com/utiXEwsymM - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 20, 2024

Der Bitcoin reagiert gelassen, aber wie lange noch?

Der Bitcoin bewegt sich heute, wie schon in den letzten Tagen, so gut wie gar nicht. Die Volatilität hat in den letzten Tagen stark abgenommen und der Kurs befindet sich im Chart in einem Dreieck. Aus diesem wird es natürlich früher oder später einen Ausbruch geben, wobei nicht klar ist, in welche Richtung dieser erfolgt. Dennoch sprechen die Vorzeichen mehrheitlich für einen Ausbruch nach oben.

(Der Kurs des Bitcoins befindet sich in einem Dreieck und bereitet sich wohl auf den Ausbruch vor - Quelle: Tradingview.com)

Wenn der Ausbruch erfolgt, wird er höchstwahrscheinlich mit hohem Momentum stattfinden. Bei einem Ausbruch nach oben könnte das durchaus den nächsten Bullenmarkt auslösen! Die Chancen für neue Allzeithochs bei BTC stehen in den nächsten Monaten also sehr gut. Auch der Meme-Coin-Markt könnte so einen neuen Bullenmarkt erleben, wovon insbesondere Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) stark profitieren würden.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Knackt PEPU bald 10 Mio. Dollar?

$PEPU ist ein neuer Meme-Coin im ICO, der sich als Nachfolger zu $PEPE versteht. Dabei verzeichnet der Coin schon gigantisches Anlegerinteresse und -vertrauen, denn fast 15.000 Trader und Investoren folgen $PEPU auf Telegram und X (ehemals Twitter). Die Vorverkaufssumme liegt schon jetzt bei fast 10 Mio. Dollar, was zeigt, wie unglaublich hoch die Nachfrage nach dem neuen Meme-Coin ist.

($PEPU hat eine eigene Blockchain, die als sein Alleinstellungsmerkmal gilt - Quelle: pepeunchained.com)

Das große Alleinstellungsmerkmal ist die eigens für den Coin entwickelte $PEPU-Blockchain. Diese bildet praktisch ein Upgrade zur Blockchain von Ethereum und ermöglicht schnellere, günstigere und sichere Transaktionen. Die Layer-2 kann auch von anderen Entwicklern für ihre Coins genutzt werden.

Damit könnte um $PEPU ein ganzes Ökosystem an Meme-Coins entstehen, was Pepe Unchained schnell bekannt machen und seinen Investoren hohe Gewinne einbringen würde. $PEPU hat also viel vor und alle, die in den Coin investiert haben, könnten davon profitieren, wenn die ehrgeizigen Pläne der Entwickler umgesetzt werden. Allerdings sollten Anleger sich sputen, denn in weniger als 2 Tagen steht schon die nächste Preiserhöhung im Presale an.

Jetzt rechtzeitig in $PEPU investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.