Analog Devices - ADI: Wie reagiert die Aktie auf die Quartalszahlen?

Am Mittwoch, 13 Uhr, wissen wir mehr!

Starke Perfomance bei ADI Batteriemanagementsystemen, aber …

Analog Devices (ADI) - ISIN US0326541051

Rückblick: Das Chartbild ist geprägt durch ein Gap Down und ein Gap Up, was uns zeigt, dass die Analog-Devices-Aktie recht sprunghaft sein kann. Dies gilt umso mehr, für den morgigen Mittwoch, an dem der Halbleiterhersteller aus Norwood in Massachuesetts seine Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlichen wird. Im vergangenen Halbjahr verzeichnete das Wertpapier ein Kursplus von etwas über 15 Prozent. Die Seitwärtsbewegung der letzten vier Tageskerzen wäre bei einer positiven Reaktion auf die Earnings als Einladung für einen Long Trade zu betrachten.

Analog-Devices-Aktie: Chart vom 20.08.2024, Kürzel: ADI Kurs: 223.42 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Quartalsergebnis wird mit Sicherheit Einluss auf die weitere Entwicklung der Aktie haben. Liegt es unter oder über der Erwartung der Analysten? Ist ees besser oder schlechter als im Vorjahr? Wie lauten die Prognosen? Interessanter für uns Trader ist aber, wie reagiert die Analog-Devices-Aktie auf diese Zahlen! Beim Überschreiten der Widerstandslinie hätten wir ein klares Kaufsignal vorliegen. Generell sollten wir nicht direkt nach Börsenstart um 15.30 Uhr unserer Zeit einsteigen, sondern die erste halbe Stunde abwarten, bis die Einschätzung der Märkte etwas leicht fällt.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der unteren gelben Linie wäre der Kurs auch schon wieder unter den beiden gleitenden Durchschnitten. Im volatilen Halbleitermarkt sollte man da nicht unbedingt investiert sein und erst einmal abwarten, bis die Bullen wieder das Sagen haben.

Meinung:

Analog Devices, Inc. veröffentlicht am morgigen Mittwoch vor Börsenbeginn um 7 Uhr Easter Time = 13 Uhr MESZ ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024. Laut Analystenschätzungen wird der Umsatz um 26.1 Prozent auf 2.27 Milliarden Dollar zurückgehen, der Gewinn pro Aktie um 39,8 Prozent auf 1.50 Dollar sinken. Diese Prognosen spiegeln die aktuellen Herausforderungen wider, insbesondere in den Bereichen Kommunikation und Industrie. Der Absatz im Automobilmarkt zeigt sich robust, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von Fahrzeugen mit höherem Technologieanteil. ADIs Batteriemanagementsysteme für Elektrofahrzeuge könnten die Auswirkungen der schwächeren Nachfrage in anderen Segmenten teilweise ausgleichen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 111.18 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 885.66 Mio. USD

Meine Meinung zu Analog Devices ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2024

Autor: Thomas Canali

