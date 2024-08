DJ NACHBÖRSE/XDAX Unv. bei 18.354 Pkt - Singulus sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Dienstagabend im nachbörslichen Handel keine einzige Aktie auffällig gezeigt. Zwar wurden Singulus Technologies 10 Prozent fester gestellt, aber praktisch ohne Umsätze. Die Kursfestsetzung sei mehr eine Wette auf die zu erwartende Kursentwicklung, hieß es. Die finanziell angeschlagene Singulus hatte sich mit ihrem chinesischen Großaktionär auf eine Neuordnung der Finanzierung verständigt. Der Solar- und Halbleitermaschinenbauer will nun den Halbjahresbericht 2024 am 28. August veröffentlichen. Wegen einer bislang ausgebliebenen Finanzierungsvereinbarung hatte die Veröffentlichung des Halbjahresberichts verschoben werden müssen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.354 18.358 Unverändert ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 20, 2024

