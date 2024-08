Sundog schockt den Kryptomarkt und erzielt erneut über 45 % Gewinn an einem Tag

Eigentlich kann man die derzeitige Marktlage ja durchaus als schwierig bezeichnen. Der Bitcoin ($BTC) als größte und richtungsweisende Kryptowährung steckt seit etwa 2 Wochen in einer hartnäckigen Korrektur fest. Ethereum ($ETH), Solana ($SOL) und vielen anderen Altcoins geht es nur unwesentlich besser.

Und doch zeigt der Kryptomarkt immer wieder, dass er auch in schweren Zeiten dazu in der Lage ist, hervorragende und gewinnbringende Meme-Coins auf den Markt zu bringen. Ein Beispiel dafür ist $SUNDOG. Obwohl der Meme-Coin noch relativ neu ist, konnte er in wenigen Tagen eine unglaubliche Performance einfahren und seine Marktkapitalisierung auf fast 200 Mio. Dollar steigern. Doch kann der Meme-Coin seinen Höhenflug jetzt weiter fortsetzen?

(Während ein großer Teil des Kryptomarktes in der Korrektur festhängt, erzielt $SUNDOG unglaubliche Renditen - Quelle: coinmarketcap.com)

$SUNDOG zeigt einen starken Aufwärtstrend

Der saubere Aufwärtstrend, der sich unter hohem Volumen zu bewegen scheint, kann einen schon wirklich beeindrucken! Nicht nur, dass die Bewegungen so dynamisch, die Korrekturen so kurz und das Momentum zugleich so hoch ist, auch die Gewinne der letzten Tage wirken geradezu atemberaubend.

(Der Chart von $SUNDOG zeigt einen starken Aufwärtstrend unter hohem Kaufvolumen - Quelle: Tradingview.com)

Deutlich beeindruckender als der Aufwärtstrend ist in den letzten Tagen aber die Performance von $SUNDOG. Diese beträgt seit dem 16. August über 38.000 %! Erst vor Kurzem wurde durch Lookonchain bekannt, dass ein Trader von $SUNDOG binnen kürzester Zeit eine Performance von x104 erreicht hat.

(In den letzten Tagen erreichte $SUNDOG eine Performance von mehr als 38.000 %! - Quelle: Tradingview.com)

Die hohen Gewinne von $SUNDOG sind insbesondere angesichts der schwierigen Marktlage herausragend. Somit ist der Coin ein Beweis dafür, dass der Kryptomarkt mutige Anleger auch in schwierigen Marktphasen mit exorbitant hohen Gewinnen belohnen kann. Ein weiterer Coin, der derzeit dieses Potenzial hat, ist Pepe Unchained ($PEPU).

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Schafft $PEPU bald den Sprung über 10 Mio. Dollar?

Obwohl sich Pepe Unchained ($PEPU) erst im ICO befindet, kann der Coin jetzt schon eine ganze Reihe von Erfolgen vorweisen. Denn Anleger haben so großes Vertrauen in die Zukunft des neuen Pepe-Coins, dass sie bereits fast 10 Mio. Dollar investierten.

Obwohl die allgemeine Marktlage schwierig war! Das allein schon zeigt, welch unglaubliches Kurspotenzial nach dem Handelsstart in $PEPU schlummert. Doch die Vorteile und das Gewinnpotenzial von Pepe Unchained gehen noch deutlich weiter!

Der größte Vorteil von Pepe Unchained liegt in seiner eigenen Blockchain, die als Layer-2 ein Upgrade zur alten Layer-1 von Ethereum darstellt. Damit sind Transaktionen mit $PEPU ungefähr x100 schneller und zudem auch günstiger als auf der alten Ethereum-Blockchain. Das könnte nach dem Börsenstart zu extrem hoher Nachfrage führen. Doch das Potenzial der Layer-2 von $PEPU geht noch viel weiter!

Denn aufgrund des modernen Aufbaus und der hohen Effizienz der Blockchain von Pepe Unchained könnten bald auch andere Entwickler ihre Token darauf launchen. Somit würde ein ganzes Ökosystem um den Coin herum entstehen, was ihn schnell bekannt machen und seine frühen Investoren mit hohen Gewinnen belohnen könnte. Wer zu diesen frühen Investoren gehören möchte, sollte sich aber beeilen, da der Presale schon in weniger als 2 Tagen den Preis für die $PEPU-Token erhöht und das wird auch nicht die letzte Preiserhöhung sein, was für frühe Käufer einen Buchgewinn bis zum Launch bedeutet.

Jetzt rechtzeitig in $PEPU investieren.

