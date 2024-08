Die strategische Erweiterung des Vorstands um John Newton und Rob Young signalisiert Perconas verstärktes Engagement für Innovation, Wachstum und Wohlstand im Rahmen des Open-Source-Ethos

Percona, ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-Datenbanksoftware und -diensten für Unternehmen, gab heute die Berufung zweier hervorragender technischer Führungskräfte als unabhängige Direktoren in seinen Vorstand bekannt: John Newton, Mitbegründer von Alfresco und Documentum, und Rob Young, ein Veteran des Ökosystems der Open-Source-Software. Diese Ernennungen erweitern den Umfang der Geschäftsstrategien, der Branchenkenntnisse und des strategischen Consultings, die der Percona-Vorstand mit CEO Ann Schlemmer und ihrem Führungsteam bieten.

John Newton bringt über 40 Jahre Branchenerfahrung in Unternehmenssoftware mit und hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und dem Erfolg zahlreicher Unternehmen gespielt. Als serieller Unternehmer war John einer der Gründer von Documentum, das 2003 von EMC übernommen wurde, und Alfresco, einer Open-Source-Plattform für Informationsmanagement, die mit dem Verkauf an Hyland Software im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen wurde. John begann seine Karriere als einer der Gründungsingenieure bei der Ingres Corporation, wo er die Entwicklung ihres Datenbankmanagementsystems leitete. Seine innovativen Beiträge zum Daten- und Informationsmanagement haben ihm mehrere renommierte Auszeichnungen eingebracht, darunter die Anerkennung als Technologiepionier beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahr 2006 und den Award of Merit der Association for Intelligent Information Management (AIIM) im Jahr 2023. John hat einen Bachelor of Science in Elektrotechnik und Informatik von der University of California, Berkeley, und war in den Vorständen mehrerer führender Unternehmen tätig, darunter Alfresco, Wideworks und AIIM.

Rob Young ist ein erfahrener Business- und Technologiemanager mit vier Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von Unternehmenslösungen über ein Open-Source-Entwicklungs- und Bereitstellungsmodell. Im Laufe seiner Karriere hatte Rob wichtige technische Funktionen und Führungspositionen in verschiedenen Branchen inne, darunter Finanzen, Transport, Gesundheitswesen, öffentliche Versorgungsunternehmen sowie kommerzielle Software und Dienste. Rob war eine treibende Kraft bei der Etablierung von Open-Source-Software als vertrauenswürdige Grundlage für die digitale Transformation. In zahlreichen strategischen Positionen bei MySQL AB, MongoDB, Percona, RedHat und DigitalOcean war er maßgeblich an der Entwicklung von Wachstumsstrategien und Geschäftsmodellen beteiligt, die sich auf wertschöpfende Differenzierung und Kundenzufriedenheit konzentrierten. Während seiner Zeit bei MySQL AB leitete Rob insbesondere das Design, die Entwicklung und die Bereitstellung von MySQL Enterprise, was den Umsatz des Unternehmens in nur zwei Jahren vervierfachte und in einer Übernahme durch Sun Microsystems im Wert von 1 Milliarde US-Dollar gipfelte. Rob hat einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften und Mathematik von der University of Louisville und lebt in Louisville, Kentucky.

"Es ist uns eine Ehre, John Newton und Rob Young in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen", sagte Ann Schlemmer, CEO von Percona. "Ihre umfassende Erfahrung und ihr tiefes Branchenverständnis werden von unschätzbarem Wert für unsere weiteren Innovationen und erstklassigen Lösungen für unsere Kunden sein. Ihre Führung und Vision werden entscheidenden Einfluss darauf haben, wie wir die bevorstehenden Chancen und Herausforderungen meistern und sicherstellen, dass wir die höchsten Standards der Unternehmensführung aufrechterhalten."

Diese Ernennungen kommen für Percona zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Unternehmen mit der Einführung von Percona Everest sein Engagement für die Cloud-native Entwicklung bekräftigt und seinen Einfluss auf das Redis-Ökosystem durch eine Beteiligung am Valkey-Projekt der Linux Foundation ausweitet. Mit der Einstellung von John Newton und Rob Young ist Percona gut aufgestellt, um Wachstum zu beschleunigen und Unternehmen zweckorientiert mit robusten, zuverlässigen und skalierbaren Open-Source-Datenbanklösungen auszustatten.

Percona ist ein Weltklasse-Unternehmen für Open-Source-Datenbanksoftware, Support und Dienstleistungen. Die Organisation unterstützt Unternehmen dabei, sicherzustellen, dass ihre Datenbanken und die davon abhängigen Anwendungen sicher, konform, leistungsfähig und hochgradig verfügbar sind. Durch eine einzigartige Kombination aus Datenbank-Expertise und Open-Source-Software für Unternehmen eröffnet Percona Organisationen die Freiheit der Wahl, die Freiheit der Gestaltung und die Freiheit, schnell Innovationen zu entwickeln und zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.percona.com.

