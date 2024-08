Starker Auftritt in der Türkei

Nordex hat bedeutende Aufträge aus der Türkei erhalten, was die Aktien des Unternehmens antrieb. Das Unternehmen wird ab Herbst 2025 insgesamt 19 Turbinen der Delta4000-Serie an Akfen Renewable Energy liefern. Diese Turbinen werden zur Erweiterung von fünf bestehenden Windparks eingesetzt und umfassen Verträge für einen Premium-Service über zehn Jahre. Akfen hat zudem die Option, den Service um weitere fünf Jahre zu verlängern. Diese Projekte zeigen das Vertrauen, das in Nordex gesetzt wird, und unterstreichen die starke Marktstellung des Unternehmens.

Aktienkurs im Aufwind

Dank dieser positiven Nachrichten legte die Nordex-Aktie zu. Die Aktien des in Hamburg ansässigen Windkraftanlagenherstellers stiegen um 1,1 Prozent auf 13,99 Euro im XETRA-Handel. Nordex hat sich von den Verlusten, die zu Beginn dieses Jahres aufgrund globaler Börsenturbulenzen verzeichnet wurden, erholt und nähert sich dem 52-Wochen-Hoch. Der Umsatz stieg im letzten Quartal um 21,11 Prozent und erreichte 1,86 Milliarden Euro. Experten erwarten zudem einen Gewinn je Aktie von 0,106 Euro für das Jahr 2024.

Nordex Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...