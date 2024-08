TAI Kurs: Experte verweist auf großes Steigerungspotenzial des KI-Coins

Anfang Mai wurde ein neuer KI-Coin auf der Blockchain von Solana gestartet, welcher über die vergangenen sieben Tage um 32,89 % steigen konnte. Diese Entwicklung ist angesichts des Abverkaufs des breiteren Kryptomarktes mit einem Verlust von 1,79 % in derselben Zeit umso beeindruckender. Da er bisher noch günstig bewertet ist und von der Solana Foundation Unterstützung erhält, wollen wir ihn uns im folgenden Beitrag einmal näher ansehen. Lesen Sie nun diesen Artikel, um möglichst früh bei einem revolutionären KI-Coin dabei zu sein.

TAI Kurs steigt mehr als 51 % in 5 Tagen

Der neue KI-Coin TAI wurde am 2. Mai erstmalig an mehreren Kryptobörsen mit einem Preis von 0,04917 USD eingeführt. Seitdem konnte dieser bis auf 0,14 USD um 184,73 % steigen, wobei er zuletzt an Stärke gewann. Aber auch heute konnte er um weitere 25 % zulegen, worauf eine Gewinnmitnahme einsetzte, sodass er noch immer fast 13 % im Plus steht.

Angetrieben wurde der Optimismus der Anleger unter anderem von der Erweiterung der Datenbank von TARS AI. Denn am 12. August wurde diese von 1.500 der größten Datensets mittlerweile auf mehr als 2.500 vergrößert. Dies entspricht fast einer Verdoppelung.

https://x.com/tarsprotocol/status/1822967375559585824

Die Korrektur des TAI Kurses ging bis unter das 23,6er-Fibonacci-Retracement. Derzeit kann sich der KI-Coin weiterhin an diesem halten. Sollte der Tagesschlusskurs über den 0,14188 USD liegen, so ist mit einer Fortsetzung des Trends zu rechnen.

Noch ist der TAI-Coin nicht überhitzt und bietet weiterhin Steigerungspotenzial, insbesondere, da er mit einer Marktkapitalisierung von 17,45 Mio. USD noch sehr günstig bewertet ist. Führende KI-Coins wie FET kommen hingegen derzeit auf 2,19 Mrd. USD, was 125-mal so viel ist.

Allerdings ist zu beachten, dass das Interesse der Anleger an TARS AI abgenommen hat. Während das Handelsvolumen Ende Juli noch auf 38,90 Mio. USD gekommen ist, beträgt es mittlerweile nur noch 1,18 Mio. USD. Zeitweise ist es sogar auf 179.929 USD abgesunken.

Zwar sind die Investoren mittlerweile wieder etwas zurückgekommen, allerdings hat das Handelsvolumen zuletzt leicht abgenommen. Sollte der benannte Widerstand überwunden werden, könnte der neue KI-Coin schlagartig explodieren. Allerdings ist angesichts des wichtigen Widerstands und des geringeren Volumens auch vorerst mit einer Korrektur zu rechnen.

Was ist TARS AI?

Gestartet wurde das Projekt unter dem Namen TARS Protocol und dann in TARS AI umbenannt. Dabei handelt es sich um einen KI-Coin, welcher eine dezentrale Infrastruktur für künstliche Intelligenzen und BaaS (Blockchain-as-a-Service) offeriert. Zudem soll TARS AI eine Brücke zwischen der Welt der künstlichen Intelligenzen und der Blockchains bauen.

Mithilfe der dezentralen KI-Infrastruktur können verschiedene Algorithmen für die künstlichen Intelligenzen trainiert werden. Ebenso lassen sich mit dieser die Daten monetarisieren, während sie gleichzeitig Zugang zu mächtigen Grafikkarten für die Berechnung der KIs bietet.

TARS AI soll die Zeit und die Kosten für das Training von künstlichen Intelligenzen auf einen Bruchteil reduzieren. Dabei soll es die KI-Layer für alle Applikationen auf der Blockchain von Solana sein. Außerdem sind innerhalb des KI-Hubs diverse Tools für die Monetarisierung von Daten geplant.

Später sollen sich verschiedene KI-Anwendungen in Unternehmensstrukturen und mehr nahtlos integrieren lassen. Auf diese Weise können sie ihre Operationen durch Automatisierungen optimieren und bessere datenbasierte Entscheidungen treffen. Zudem lassen sich die diversen KI-Tools nutzerspezifisch anpassen, sodass hieraus noch bessere Synergien entstehen können.

Gegründet wurde TARS AI nach Angaben des Whitepapers von Teammitgliedern von Cornell Blockchain, Stanford University, Carnegie Mellon University und Microsoft. Laut den Angaben der Website von TARS AI soll es Unterstützung von der Solana Foundation erhalten. Zudem wurde auf X heute gepostet, dass sie beim Google Startup Program akzeptiert wurden.

https://x.com/tarsprotocol/status/1825776552476553529

TARS AI umfasst mit seiner KI-Plattform vier verschiedene Einnahmequellen. Zu diesen zählen Plattformgebühren, maßgeschneiderte Lösungen für Kunden, Umsatzbeteiligungen mit Partnerschaften und Wertsteigerung durch das Wachstum des Ökosystems.

Die native Kryptowährung $TAI ist das Hauptzahlungsmittel der KI-Chain und kann gestakt werden, um eine zusätzliche Rendite zu erzielen. Ebenso werden die Grafikkarten für die künstlichen Intelligenzen von NFTs repräsentiert. Mit ihnen lässt sich die Rendite noch einmal zusätzlich steigern.

Zudem kann man mit den Mining GPUs die KI-Modelle trainieren und Zugang zu exklusiven Belohnungen erhalten. Ein NFT ermöglicht den Inhabern Whitelist-Plätze für Krypto-Presales, AirDrops, exklusive NFT-Farming-Möglichkeiten, kostenlose Lotterietickets und Umtausch in Non-TradeableToken (NTT).

PlayDoge macht die Memecoins nun erlebbar

Es gibt zahlreiche Memetoken, welche als Hommage an niedliche Tiere kreiert werden. Allerdings handelt es sich bei den meisten von ihnen nur um ein paar Memes. PlayDoge bringt die im Kryptobereich beliebten Shiba Inus nun mittels einer App auf Smartphones und Tablets in Form eines virtuellen Haustieres.

Das Konzept wurde von den Tamagotchis inspiriert, welche seit ihrem Start 91 Mio. Geräte verkauft haben. Damals wurde dafür noch eine Mini-Spielestation für unterwegs benötigt. Diese kann jetzt jedoch gespart werden. Zudem hat das Kultspiel einige weitere Extras wie Minispiele und zusätzliche Abenteuer sowie eine Play-to-Earn-Funktion erhalten.

Somit kann es nicht nur wie die anderen eine hohe Viralität als Memecoin aufbauen, sondern die Gemeinschaft auch mit optimierten Retrospielen länger fesseln. Dank seines realen Geschäftsmodells entsteht eine natürliche Nachfrage nach den Coins, die für verschiedene In-Game-Inhalte benötigt werden. Dies unterstützt wiederum den Kurs.

Der Vorverkauf von PlayDoge hat schon 6,14 Mio. USD eingeworben und befindet sich inzwischen in der finalen Phase. Interessierte können die Coins derzeit für 0,00531 USD noch vor der ersten Notierung an einer Kryptobörse kaufen. Zudem muss nicht mehr viel Wartezeit in einem Presale verbracht werden, da er in wenigen Tagen gelistet wird.

So lange können Anleger die Staking-Funktion nutzen, um auf diese Weise ein passives Einkommen in Höhe von 74 % pro Jahr zu verdienen. Schon jetzt wurden 252,59 Mio. $PLAY-Coins gestakt, welche bis zu 3 Jahre lang die Staking-Rendite erhalten. Insgesamt wurden für diesen Zweck 12 % der Gesamtversorgung vorgesehen.

