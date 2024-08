EQS Newswire / 21.08.2024 / 05:30 CET/CEST

SINGAPUR - Media OutReach Newswire - 21. August 2024 - SleekFlow , der in Singapur ansässige führende Anbieter einer Omnichannel Conversational AI Suite für die Kundenansprache, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde der Serie A+ unter der Leitung von Atinum Investment , einer in Südkorea ansässigen Risikokapitalgesellschaft, 7 Millionen US-Dollar erhalten hat. Diese Runde erhöht die Gesamtfinanzierung auf 15 Millionen US-Dollar.



[Hinten, von links nach rechts] Eric Mui (VP & General Manager), Heidi Leung (Global Head of Customer Success), Lewis Law (Head of Growth), Xenia Chu (Chief of Staff), Adrian So (Director of Product) [Vorne, von links nach rechts] Joy Liu (Global Head of Marketing), Henson Tsai (CEO & Gründer), Gao Lei (Chief Technology Officer)

Diese Investitionsrunde umfasst auch bestehende Investoren (AEF Greater Bay Area Fund, verwaltet von Gobi Partners GBA und Transcend Capital Partners) und einen neuen Investor, Moses Tsang (ehemaliger General Partner der Goldman Sachs Group und Vorsitzender von Goldman Sachs (Asia) LLC).



Die neue Finanzierungsrunde wird die globalen Expansionspläne von SleekFlow beschleunigen, einschließlich Südostasien (SEA), dem Nahen Osten und Europa. Die Mittel werden auch in KI-Technologie-Innovationen investiert, um den wachsenden Kundenstamm weltweit besser bedienen zu können.



Henson Tsai, Gründer und CEO von SleekFlow sagte "Seit der Ernennung unseres Chief Technology Officers Gao Lei (ein Silicon Valley-Veteran) haben wir unsere technischen Anstrengungen erheblich verstärkt, um an der Spitze innovativer Technologie und fortschrittlicher KI zu stehen. Wir sind ehrgeiziger denn je und arbeiten derzeit an Angeboten für vollautomatisierte Vertriebs- und Support-Journeys in den Bereichen Sprache, Anrufe und E-Mails, um unseren Kunden in Branchen wie Versicherungen, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Dienstleistungen und Einzelhandel einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten."



Die Vielseitigkeit der Lösungen von SleekFlow erstreckt sich über mehrere Branchen und Kunden, darunter Delonghi, Hilton Dubai, Loccitane, Shangri-la, Hong Kong Broadband Network, Cellini, Khind, TOTO, 7-11, Kimberly Clark, Awfully Chocolate und Audi. Diese und andere Unternehmen haben bereits von den robusten Lösungen von SleekFlow profitiert und ihre Geschäftsabläufe mit Omnichannel-KI-Funktionen rationalisiert.



Peter Na, Regionalleiter der Niederlassung in Singapur und Direktor von Atinum Investment, fügte hinzu: "SleekFlow steht an der Spitze des schnell wachsenden globalen Marktes für Customer Engagement und erfüllt die sich entwickelnden Bedürfnisse von Unternehmenskunden. Die lokalisierten Ansätze von SleekFlow haben das Unternehmen über Asien hinaus auf neue Märkte im Nahen Osten und in Südamerika gebracht. Wir sind fest entschlossen, die weitere globale Expansion des Unternehmens zu unterstützen und freuen uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten."



SleekFlow strebt in den nächsten 12 Monaten eine Serie-B-Finanzierung an, um seine Position als führendes globales Technologieunternehmen zu festigen.



Über SleekFlow SleekFlow ist die Omnichannel Conversational AI Suite für Kundeninteraktion. Die All-in-One-Plattform SleekFlow schafft nahtlose und personalisierte Customer Journeys über alle gängigen Messaging-Kanäle, einschließlich WhatsApp, Instagram, Live-Chat und mehr.



SleekFlow ist in Singapur, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten. Im Jahr 2022 sicherte sich das Startup eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Mio. USD unter der Leitung von Tiger Global , AEF Greater Bay Area Fund und Transcend Capital Partners .



