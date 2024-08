Wachstum im Halbleitermarkt

Die Infineon Technologies AG nimmt einen bedeutenden Platz im europäischen Halbleitermarkt ein, insbesondere durch die geplante Chipfabrik in Dresden. Gemeinsam mit dem taiwanesischen Giganten TSMC und den europäischen Partnern Bosch und NXP Semiconductor soll das Gemeinschaftsunternehmen European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) großflächig in die Chipproduktion für die Automobilindustrie investieren. Die geplante Investitionssumme übersteigt zehn Milliarden Euro, wobei die Hälfte der Kosten vom deutschen Staat subventioniert wird. Diese neue Fabrik wird die Produktion von Mikrochips mit höheren Strukturbreiten fokussieren, die in vernetzten und Elektrofahrzeugen gefragt sind. ESMC plant zudem, 2000 neue Arbeitsplätze zu schaffen und beginnt 2027 mit der Produktion.

Marktreaktionen und Zukunftsperspektiven

Infineon-Aktien zeigen positive [...]

Hier weiterlesen