DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen verdauen jüngste Gewinnserie

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien folgen am Mittwoch der Wall Street und konsolidieren die jüngste Gewinnserie, die teils acht Tage währte. In Tokio, Seoul, Schanghai und Sydney ist die Tendenz knapp behauptet bis etwas leichter, der japanische Nikkei-225 büßt 0,4 Prozent ein auf 37.909 Punkte. Schlusslicht ist der HSI in Hongkong mit einem Minus von 0,9 Prozent. Nach den Vorschusslorbeeren in Hinsicht auf Zinssenkungssignale seitens der US-Notenbank durch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung und den Auftritt von US-Notenbankchef Powell beim Notenbanken-Symposium in Jackson Hole am Freitag warten die Anleger nun auf Fakten.

In Tokio bremst erneut auch der Yen etwas. Er wertet nach seinem zwischenzeitlichen Rücksetzer wieder auf. Nach Ständen um 147 Yen zur gleichen Vortageszeit kostet der Dollar aktuell 145,46 Yen. Im südkoreanischen Seoul warten die Akteure auch auf die Zinsentscheidung der heimischen Notenbank am Donnerstag, in Schanghai laut Händlern auf die People's Bank of China, die in der nächsten Woche über die mittelfristigen Zinsen entscheiden wird.

Unter den Einzelwerten verlieren JD.com in Hongkong knapp 5 Prozent. Einem Bericht zufolge will sich Walmart von einem großen Teil seiner Beteiligung an dem chinesischen Internetkonzern trennen.

In Sydney verbilligen sich Insurance Australia (IAG) um 2,7 Prozent, nachdem der Versicherer mit dem Gewinn die Erwartungen verfehlt hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.985,90 -0,1% +5,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.943,82 -0,3% +11,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.697,85 +0,0% +1,6% 08:00 Schanghai-Comp. 2.855,35 -0,4% -4,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.345,53 -0,9% +3,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.359,46 -0,3% +3,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.639,55 -0,2% +13,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:12 % YTD EUR/USD 1,1120 -0,1% 1,1129 1,1077 +0,7% EUR/JPY 161,84 +0,2% 161,54 162,90 +4,0% EUR/GBP 0,8537 -0,0% 0,8540 0,8527 -1,6% GBP/USD 1,3025 -0,1% 1,3033 1,2990 +2,3% USD/JPY 145,55 +0,3% 145,15 147,05 +3,3% USD/KRW 1.334,99 +0,2% 1.332,03 1.333,70 +2,9% USD/CNY 7,1115 +0,2% 7,1007 7,1210 +0,2% USD/CNH 7,1293 +0,2% 7,1174 7,1431 +2,0% USD/HKD 7,7908 +0,0% 7,7880 7,7899 -0,2% AUD/USD 0,6743 -0,0% 0,6744 0,6727 -1,0% NZD/USD 0,6142 -0,2% 0,6154 0,6127 -2,8% Bitcoin BTC/USD 59.389,95 +0,1% 59.311,00 60.892,80 +36,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 74,04 -100,0% -74,04 +3,8% Brent/ICE 77,08 77,20 -0,2% -0,12 +2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.516,58 2.513,82 +0,1% +2,76 +22,0% Silber (Spot) 29,50 29,45 +0,2% +0,05 +24,1% Platin (Spot) 952,55 950,50 +0,2% +2,05 -4,0% Kupfer-Future 4,16 4,16 +0,1% +0,00 +5,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

August 21, 2024 00:40 ET (04:40 GMT)

