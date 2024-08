© Foto: picture alliance / AA | Serhat Cagdas



Die starke Volatilität der vergangenen Wochen hat vielen Anlegern Kopfzerbrechen bereitet. Müssen sich Anleger auf weitere Einbrüche gefasst machen? Investor Mark Mobius hat dazu eine klare Meinung.Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq waren Ende Juli so stark gefallen wie seit 2022 nicht mehr. Ein schneller Rebound konnte die Sorgen vor einer tieferen Korrektur anschließend erstmal beruhigen. Setzt sich der Aufwärtstrend nach dem kurzen Gewitter also fort? Investor und Börsen-Urgestein Mark Mobius warnt im Gespräch mit CNBC vor einem weiteren großen Unsicherheitsfaktor, der die Märkte durchschütteln könnte: Der historische Rückgang der M2-Geldmenge in den USA. Tipp aus der …