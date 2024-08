DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Veröffentlichung der Ergebnisse für H1 2024

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta/21.08.2024/07:00) - Aluflexpack AG (die "Gruppe"), ein führender Hersteller hochwertiger zirkulärer flexibler Verpackungs- und Barrierelösungen, veröffentlicht heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024. Der Nettoumsatz sank um 3,6% auf EUR184,0 Mio. (H1 2023: EUR190,8 Mio.) - organisch betrug das Wachstum -4,2%. [ 1 ] Ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Hochinflationsrechnungslegung in der Türkei (IAS 29) belief sich der Nettoumsatz auf EUR183,1 Mio. [ 2 ] Der Rückgang des Nettoumsatzes ist auf einen negativen Preiseffekt infolge der Weitergabe gesunkener Inputkosten zurückzuführen, der das niedrige einstellige Volumenwachstum mehr als aufgewogen hat. Im gleichen Zeitraum stieg das EBITDA vor SE auf EUR26,2 Mio., was einer Marge von 14,3% entspricht (H1 2023: EUR24,8 Mio. bzw. 12,7%). [ 3 ] Der Anstieg der relativen EBITDA-Marge ist in erster Linie auf eine verbesserte operative und marktbezogene Performance, positive Materialphaseneffekte aufgrund des gestiegenen Aluminiumpreises und den Beitrag der neu erworbenen tunesischen Tochtergesellschaft Helioflex zurückzuführen. Der Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft belief sich auf EUR20,0 Mio., was einem Anstieg von 145,8% gegenüber den EUR8,2 Mio. des ersten Halbjahres 2023 entspricht. Im ersten Halbjahr 2024 sanken die Investitionsausgaben auf EUR13,4 Mio., da die Gruppe die grosse organische Expansion in Drnis, Kroatien, abgeschlossen hat (H1 2023: EUR15,1 Mio.). Dies entspricht einem Verhältnis der Investitionsausgaben zum Nettoumsatz von 7,3% (H1 2023: 7,9%). Die Konzernleitung bleibt nach wie vor von der Stabilität des Geschäfts überzeugt und bestätigt den Ausblick für 2024 mit einem Nettoumsatz ohne Berücksichtigung von IAS 29 zwischen EUR370-410 Mio. und einem EBITDA vor SE zwischen EUR51-56 Mio. Zudem wird sich die Gruppe weiterhin auf die Entschuldung der Bilanz und Free Cashflow-Generierung fokussieren.

Schwaches Marktumfeld und Preisdruck beeinträchtigen Nettoumsatz

In den ersten sechs Monaten blieb die Nachfrage aufgrund des inflationsbedingten Kaufkraftverlusts der Konsumenten schwach, was zu einem gedämpften Konsumverhalten in jenen Regionen führte, in denen die Gruppe aktiv ist. Dennoch verzeichnete Aluflexpack einen Anstieg der verkauften Volumina im niedrigen einstelligen Prozentbereich, unterstützt hauptsächlich durch eine Geschäftsausweitung in den Endmärkten Tiernahrung und Kaffee & Tee. Im ersten Halbjahr erzielte die Gruppe einen Nettoumsatz von EUR184,0 Mio., was einem Rückgang von 3,6% gegenüber dem gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres entspricht. Der Rückgang des Nettoumsatzes ist auf einen negativen Preiseffekt zurückzuführen, der sich aus der vertraglich vereinbarten Weitergabe diverser gesunkener Inputkosten ergibt. Ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Hochinflationsrechnungslegung in der Türkei (IAS 29) belief sich der Nettoumsatz auf EUR183,1 Mio. Bereinigt um die Konsolidierungseffekte der im April 2024 vollzogenen Übernahme der tunesischen Tochtergesellschaft Helioflex betrug das organische Nettoumsatzwachstum -4,2%.

Verbesserung der Nachfrage mit Unterschieden zwischen den Endmärkten

Im ersten Halbjahr 2024 zeigte die Nachfrage nach den Produkten der Gruppe Anzeichen einer Verbesserung gegenüber der zweiten Hälfte 2023, das Wachstum variierte jedoch erheblich zwischen den verschiedenen Endmärkten. Im Endmarkt für Tiernahrung steigerte Aluflexpack seinen Nettoumsatz in der ersten Jahreshälfte 2024 um 6%, was auf das Wachstum des Geschäfts mit Beuteln und die Einführung neuer Produkte für Trockentiernahrung zurückzuführen ist.

Der Nettoumsatz im Endmarkt für Süsswaren entwickelte sich stabil (0%), da das Geschäft mit bestehenden Kunden auf einem soliden Niveau fortgesetzt wurde. Der leichte Rückgang des Nettoumsatzes um -1% im Endmarkt für Molkereiprodukte ist auf die negative Preisentwicklung zurückzuführen, die bis zu einem gewissen Grad durch die robuste Nachfrage im Eigenmarkengeschäft der Gruppe mit bestehenden Kunden ausgeglichen wurde. Im Kaffee & Tee-Endmarkt sank der Nettoumsatz marginal um -1% aufgrund eines negativen Preiseffekts, der jedoch teilweise durch ein Volumenwachstum bei bestehenden und neuen Kunden ausgeglichen wurde.

Im Pharma-Endmarkt sank der Nettoumsatz der Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 um -10%. Dies ist auf die schwächere Marktdynamik und die Normalisierung der von den Kunden in früheren Perioden aufgebauten Lagerbestände zurückzuführen. Der Nettoumsatz im Endmarkt für sonstige Lebensmittel ging um -14% zurück, was mit einem Rückgang der Verkaufsvolumina bei einigen Kunden der Gruppe zusammenhängt. Im Endmarkt "Sonstige Nicht-Lebensmittel", dem kleinsten Endmarkt der Gruppe, fiel der Nettoumsatz um -17%.

Robustes Ergebnis in H1 2024

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete die Gruppe ein EBITDA vor SE von EUR26,2 Mio., ein Anstieg von 5,7% gegenüber den im ersten Halbjahr 2023 erzielten EUR24,8 Mio. Das entspricht einer EBITDA-Marge vor SE von 14,3% (H1 2023: 12,7%). Der Anstieg ist in erster Linie auf eine verbesserte operative und marktbezogene Performance, positive Materialphaseneffekte aufgrund des gestiegenen Aluminiumpreises im Berichtszeitraum und den Beitrag der neu erworbenen tunesischen Tochtergesellschaft Helioflex zurückzuführen. Die positiven Effekte wurden teilweise durch höhere Personalkosten kompensiert, die durch den zunehmenden Lohndruck in jenen Ländern entstehen, in denen die Gruppe tätig ist. Im gleichen Zeitraum erzielte die Gruppe ein ausgewiesenes EBITDA von EUR27,2 Mio., was einer Marge von 14,8% gleichkommt (H1 2023: EUR24,8 Mio. bzw. 13,0%). Das EBIT vor SE betrug EUR13,9 Mio. (H1 2023: EUR14,6 Mio.) - dies entspricht einer Marge von 7,6% (H1 2023: 7,4%). [ 4 ] Das ausgewiesene EBIT sank in H1 2024 um 4,7% von EUR12,2 Mio. in H1 2023 auf EUR11,6 Mio.

Die Gruppe erzielte im Berichtsraum ein Finanzergebnis in Höhe von EUR-6,1 Mio. (H1 2023: EUR-9,9 Mio.). Dies inkludiert Nettozinskosten in Höhe von EUR-4,3 Mio. (H1 2023: EUR-3,6 Mio.) und ein sonstiges Finanzergebnis in Höhe von EUR-1,8 Mio. (H1 2023: EUR-6,3 Mio.). Letzteres beinhaltet einen positiven Mark-to-Market-Bewertungseffekt (EUR1,3 Mio.) aus Finanzinstrumenten zur Absicherung gegen die Volatilität des Aluminiumpreises, Nettowährungsverluste hauptsächlich auf konzerninterne Darlehen (EUR-4,2 Mio.) sowie positive Auswirkungen aus der Bewertung von Put-Optionen für ausstehende Minderheitengesellschafter in Höhe von EUR1,3 Mio. Der Nettogewinn der Gruppe für das Halbjahr 2024 belief sich auf EUR2,5 Mio. (H1 2023: EUR1,3 Mio.). [ 5 ]

Management des betriebsnotwendigen Kapitals und fortlaufender Rückgang der Investitionsausgaben

Der Anstieg des Barmittelzuflusses aus dem operativen Geschäft auf EUR20,0 Mio. in den ersten sechs Monaten 2024 (H1 2023: EUR8,2 Mio.) ist auf eine verbesserte operative Leistung und einen weniger negativen Einfluss aus Änderungen des betriebsnotwendigen Kapitals zurückzuführen. Der Barmittelabfluss aus Investitionstätigkeiten betrug EUR-17,5 Mio. verglichen mit EUR14,8 Mio. im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres und inkludiert Zahlungen für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Helioflex, kleinere Zahlungen im Zusammenhang mit der organischen Expansion in Drnis, Erhaltungsinvestitionen und eine Reihe selektiver organischer Investitionen. Der Barmittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten belief sich auf EUR-1,6 Mio. (H1 2023: EUR19,4 Mio.) und umfasste die Aufnahme zusätzlicher Darlehen von Finanzinstituten zur Unterstützung der Akquisitionsstrategie der Gruppe, die Rückzahlung bestehender Darlehen, Zinszahlungen und Zahlungen von Leasingverbindlichkeiten sowie sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Gruppe hat über die letzten Jahre eine starke und wettbewerbsfähige Präsenz in der flexiblen Verpackungsindustrie etabliert und ist nun gut positioniert, um Chancen am Markt wahrzunehmen. Der Abschluss des Investitionszyklus, der mit der jüngsten Investition in Kroatien endete, spiegelt sich in dem anhaltenden Rückgang der organischen Investitionsausgaben auf EUR13,4 Mio. wider. Dies entspricht einem Verhältnis der Investitionsausgaben zum Umsatz von 7,3% (H1 2023: EUR15,1 Mio. bzw. 7,9%).

Zum 30 Juni 2024 verfügt Aluflexpack über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 41,5% (31. Dezember 2023: 40,9%). Im Berichtszeitraum stieg die Nettoverschuldung auf EUR160,6 Mio., was in erster Linie dem Erwerb von Helioflex geschuldet ist. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum ausgewiesenen EBITDA (d.h., Leverage Ratio) blieb jedoch stabil bei knapp unter 3,0x (31. Dezember 2023: 3,0x). [ 6 ] Aufgrund der Steigerung der Vermögenswerte sank die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) auf 8,3% (H1 2023: 8,9%).

Ausblick

Die Konzernleitung bleibt nach wie vor von der Stabilität des Geschäfts überzeugt und bestätigt den Ausblick der Gruppe für 2024 mit einem Nettoumsatz ohne Berücksichtigung von IAS 29 zwischen EUR370-410 Mio. und einem EBITDA vor SE zwischen EUR51-56 Mio. Zudem wird sich die Gruppe weiterhin auf die Entschuldung der Bilanz und Free Cashflow-Generierung fokussieren.

