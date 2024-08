München (ots) -Die SOS-Kinderdörfer weltweit verleihen erstmals die Preise "BANGER" und "HÄNGER" und rufen junge Menschen dazu auf, ab dem 02. September 2024 auf jungundlaut.org ihre Favoriten zu wählen. Mit der Verleihung der Preise setzen die SOS-Kinderdörfer ein Zeichen für mehr Jugendbeteiligung.Der **BANGER** ehrt Projekte und Initiativen, bei denen Jugendliche heute schon aktiv mitgestalten. Diese Auszeichnung hebt positive Beispiele hervor, die als Vorbild für andere dienen können. Der **HÄNGER** hingegen beleuchtet Themen, bei denen die Jugendbeteiligung noch erheblich ausgebaut werden muss oder gar nicht vorhanden ist."Wir verstehen uns als eine Organisation, die sich für die Rechte aller jungen Menschen einsetzt. Das Recht auf Beteiligung ist ein fundamentales Recht, das alle Kinderrechte umfasst und in Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist. Mit der Verleihung der Preise "BANGER" und "HÄNGER" senden wir ein ganz klares Signal: Jugendbeteiligung muss gefördert und gestärkt werden - sowohl dort, wo sie bereits existiert, als auch besonders in Bereichen, in denen sie noch nicht ausreichend verwirklicht ist. Junge Menschen sollen laut und hörbar sein und für ihre Wünsche und Bedürfnisse selber einstehen dürfen, erklärt Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit.Im Rahmen der Kampagne JungUndLaut hat eine Jury aus 8 jungen Personen jeweils drei Projekte, Initiativen oder Themen für die beiden Preise nominiert. Die bekannte Journalistin und Moderatorin Tessniem Kadiri wird die Aktion als Host begleiten. Ab dem 02. September 2024 kann auf jungundlaut.org abgestimmt werden."Junge Menschen sind eine bedeutende gesellschaftliche Kraft mit enormem Potenzial. Gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern setze ich mich für eine stärkere Jugendbeteiligung ein. Es ist entscheidend, dass die junge Generation bei zukunftsweisenden Entscheidungen gehört wird und auch mitgestalten kann. Diese Preise sind ein Aufruf, die Stimme der Jugend ernst zu nehmen und ihre Wünsche und Ideen aktiv einzubeziehen", erklärt Tessniem Kadiri.Mit ihrem Engagement und ihrer Bekanntheit bringt Tessniem Kadiri eine wichtige Perspektive in die Diskussion um Jugendbeteiligung und setzt sich dafür ein, dass die Stimmen junger Menschen Gehör finden.Hintergrund zur KampagneDie Preise sind Teil der Kampagne JungUndLaut, einer Initiative der SOS-Kinderdörfer weltweit. Sie hat das Ziel, junge Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren durch Fakten und Fragen für das Thema zu sensibilisieren. Die Kampagne möchte die Jugendbeteiligung stärken und junge Menschen dazu ermutigen, ihre Stimme zu erheben und aktiv an gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen.Die Jury- Louis Philippson, Content Creator- Trixi Giese, Content Creatorin- Maurice Teepe, Filmemacher und Texter- Nick Jahns, Creative Designer- Maya-Alexandra Dannenberg Studentin und Jugendrat Kreuzberger Kinderstiftung- Lisa Bewermeier Studentin und Aktivistin- Carmen Beytolahyi SOS-Kinderdörfer weltweit- Alena Dietl SOS-Kinderdörfer weltweitFolgen Sie uns auf Instagram und TikTok unter @soskinderdoerfer, um auf dem Laufenden zu bleiben und die Abstimmung nicht zu verpassen. Seien Sie dabei, wenn junge Menschen über die Zukunft entscheiden - jeder Klick zählt!Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Anne BeckPressesprecherin SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0151-25833208E-Mail: anne.beck@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5847590