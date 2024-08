The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2024



ISIN Name

DE000LB13QD3 LBBW FESTZINS NH 20/24

US06051GFH74 BK OF AMER.CORP 2024 MTN

XS1577958058 SUPERIOR IN.INTL 17/25

DE000HLB1C92 LB.HESS.-THR. E0514B/060

CH0235834154 DT. BAHN FIN. 14-24 MTN

XS2379669299 SDG FINANCE 21/24

XS2219615957 SHUI ON DEV. 20/24

DE000DW6CXW7 DZ BANK IS.A1850

XS2358218936 XINGSH.(BVI) 21/24