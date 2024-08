DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

TENET HEALTH 23/31 REGS USU88030BN79 BAW/UFN

T MOBILE USA 20/28 REGS USU88868AH42 BAW/UFN

CONT.EN.LEV. 21/27 REGS USY1753QAB87 BAW/UFN

MATROPLEX TRAD. 99/29 MPKC XS0099372004 BAW/UFN

INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN XS0904228557 BAW/UFN

INTU (SGS) FIN. 13/33 MTN XS0904228987 BAW/UFN

INTU (SGS) FIN. 14/35 MTN XS1131914811 BAW/UFN

MEM.C.B.A.N07.04.25 Basket XS1575033169 BAW/UFN

EO-MTN 2019(24) S500/SX5E XS2042751227 BAW/UFN

METRO BANK HLD. 19/25 FLR XS2063492396 BAW/UFN

EBRD 20/28 ZO MTN XS2163336675 BAW/UFN

YUN.EN.INV. 20/UND. FLR XS2189569127 BAW/UFN

SPAREBK VEST 21/25 FLRMTN XS2356607841 BAW/UFN

SF-Med.-Term Notes 2021(24) XS2420739083 BAW/UFN

NICKEL INDUS 22/25 REGS XS2517856519 BAW/UFN

CFLD(CAY)INV 23/31 REGS XS2581976748 BAW/UFN

Barrier Autoc.Nts26.07.28 BSKT XS2619374684 BAW/UFN

EO-Med.-T.LPN 23(25)Lilli D.A. XS2669696945 BAW/UFN

Barrier Autoc.Nts07.05.25 BSKT XS2695584669 BAW/UFN