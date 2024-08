DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

MAGELLAN MIDST.PART.15/25 US559080AH90 BAW/UFN

MAGELLAN MIDST.PART.16/26 US559080AK20 BAW/UFN

MAGELL.MIDS. 19/50 US559080AP17 BAW/UFN

MAGELL.MIDS. 20/30 US559080AQ99 BAW/UFN

CPPIB CAP. 21/26 FLR USC28005AA13 BAW/UFN

STONEWAY CAP. 17/27 REGS USC86155AA35 BAW/UFN

AVOLON HDG F 23/28 REGS USG0686BAR09 BAW/UFN

IQIYI 23/28 CV USG4939KAE67 BAW/UFN

SEAG.HDD CAY 20/31 REGS USG79456AP71 BAW/UFN

SEAG.HDD CAY 23/31 REGS USG79456AS11 BAW/UFN

JSM GLOBAL 20/30 REGS USL5788AAA99 BAW/UFN

ENEL F. INTL 21/41 REGS USN30706VF42 BAW/UFN

SALTA, PROV. 16/27 REGS USP8388TAB00 BAW/UFN

SAMARCO MIN. 14/24 REGS USP84050AC02 BAW/UFN

UNIFIN FINAN. 18/26 REGS USP94461AE36 BAW/UFN

UNIFIN FIN. 21/29 REGS USP9485MAC30 BAW/UFN

BLOCK 21/26 REGS USU85223AA03 BAW/UFN

BLOCK 21/31 REGS USU85223AB85 BAW/UFN

TENET HEALTH 21/29 REGS USU88030BK31 BAW/UFN

TENET HEALTH 22/30 REGS USU88030BM96 BAW/UFN