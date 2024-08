© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Amber Baesler



Die jährliche Konferenz der US-Notenbank Federal Reserve in Jackson Hole wird der Höhepunkt dieser Woche sein, einschließlich einer mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitagmorgen.Die Veranstaltung findet vom 22. bis 24. August im Grand Teton National Park in Wyoming statt. Marktbeobachter erwarten, dass der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell in seiner Rede auf dem jährlichen Wirtschaftssymposium der Kansas City Fed in Jackson Hole am Freitag um 16 Uhr deutscher Zeit den Ton für eine Zinssenkung im September angeben wird. Sollte die Rede jedoch in eine andere Richtung gehen, könnte dies den jüngsten Aufschwung des Aktienmarktes gefährden. Die diesjährige …