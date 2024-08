Die jüngste Gewinnserie des DAX ist gestern gerissen. Nach zehn Gewinntagen in Folge ging der Leitindex am Dienstag mit einem Verlust von 0,35 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...