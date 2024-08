Der Absturz ist schon vergessen. Beliebt ist das, was auch vorher beliebt war, vor allem große Indizes und Tech-Tracker. Auch Geldmarkt-ETFs sehen hohe Zuflüsse.20. August 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Niedrigere Kurse gleich Einstiegskurse - so lautet das Motto im ETF-Markt nach dem Blitz-Crash vor gut zwei Wochen. "Wir sehen sehr viele Zuflüsse", erklärt etwa Frank Mohr von der Société Générale. Mit 65 Prozent Käufen zu 35 Prozent Verkäufen sei der Abstand so groß wie selten. Fabian Wörndl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...