San Francisco (ots/PRNewswire) -Mit den neuen Unreal- und Unity-SDKs von PubNub können Spieleentwickler ihre PC-, Konsolen- und mobile Spiele schnell um Echtzeit-Spieler- und Community-Erlebnisse erweitern.SAN FRANCISCO, 21. August 2024 /PRNewswire/ - PubNub, die führende Plattform für die Erstellung, Verwaltung und Monetarisierung von Echtzeit-Apps, hat die Einführung von drei leistungsstarken neuen SDKs angekündigt: Unreal SDK, Unreal Chat SDK und Unity Chat SDK, Diese Veröffentlichungen werden auf der Gamescom 2024, die vom 21. bis 23. August in Köln stattfindet, zu sehen sein.Die Leistung von PubNub in der Unreal Engine nutzenDas Unreal SDK von PubNub ist ein entscheidender Vorteil für Entwickler, die die Unreal Engine verwenden. Es ermöglicht ihnen, auf einfache Weise interaktive Echtzeit-Erlebnisse zu schaffen, die das Engagement und die Bindung der Spieler fördern. Dieses SDK ermöglicht den Zugriff auf die robuste Echtzeit-Plattform von PubNub - eine einzige Lösung, die alle Bausteine für die Erstellung interaktiver Funktionen enthält - sowie auf PubNub Illuminate, eine Echtzeit-Entscheidungs- und Analyselösung, mit der Produktmanager die Spieldynamik beobachten und beeinflussen können, während sie stattfindet. Zu den Funktionen gehören:- Chat im Spiel und in der Lobby- Bestenlisten, Punktesysteme und Herausforderungen- Freundes-, Gruppen-, Gilden-, Clan- und Allianzlisten- Matchmaking- Multiplayer-Synchronisation- In-Game-Auktionen- Spielerhandel- Spielbalance und gezielte Live-Experimente- Ausgelöste Spielaktionen und WerbeaktionenVerbesserte Kommunikation im Spiel mit Chat-SDKs für Unreal und UnityDie Chat-SDKs von Unreal und Unity vereinfachen die Erstellung benutzerdefinierter Chat-Erlebnisse durch integrierte Funktionen, die sich nahtlos in die Benutzeroberfläche eines Spiels einfügen. Die neuen SDKs lassen sich auch in den BizOps Workspace von PubNub integrieren, der No-Code-Tools zur einfachen Moderation und Verwaltung von Chats bietet. Die wichtigsten Merkmale sind:- Senden und Empfangen von Nachrichten, Emojis, Links und Dateien- Nachrichten weiterleiten, zitieren oder anheften- Nachricht Lesebestätigungen- Zähler für ungelesener Nachrichten- Typisierungsindikatoren- Letzter Online-Status der Nutzer- @Erwähnungen- ModerationInformationen zu PubNubPubNub ist eine einzige Plattform zum Erstellen, Verwalten und Monetarisieren interaktiver Echtzeit-Erlebnisse in jeder App, unabhängig von Zweck, Umfang oder Komplexität. Seit der Gründung im Jahr 2010 vertrauen mehr als 2000 Unternehmen, darunter Pocket Gems, Beamable, Scopely und Gameloft, auf PubNub. PubNub bietet ein umfassendes Set von Kernbausteinen, um auf einfache Weise ansprechende Live-Erlebnisse zu erstellen, die sicher, skalierbar, konform und ansprechend sind.Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: https://www.pubnub.com.