Das wird am Mittwoch besonders wichtig für den Leitindex DAX - kann er seine Rallye fortsetzen? Außerdem im Fokus der Börse: Die Aktien von Mynaric, die nach ihrem Kurssturz ein Kursziel von 0 Euro erhalten haben, und Moncler, die positiv von Bernstein eingeschätzt werden. Der DAX ist am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Nach einer Gewinnserie und einem kleinen Verlust am Vortag legte der deutsche Leitindex um 0,02 Prozent auf 18.360,95 ...

