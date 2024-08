Der DAX startet nach der Verschnaufpause am Dienstag wieder freundlich in den Handel. Nachdem die Berichtssaison zu Ende ist, richten sich alle Blick bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Am Mittwoch stehen auf Unternehmensseite Bayer, Mercedes-Benz, Rheinmetall, Siemens Healthineers und Vonovia im Fokus.

