Gold hat am Dienstag erneut ein Rekordhoch markiert, nachdem man in der Vorwoche erstmals über 2.500 US-Dollar geschossen war. Derweil steht Silber potenziell vor einem wichtigen Kurssprung. Das bewegt die beiden wichtigsten Edelmetalle aktuell und so sind die weiteren Aussichten. Am vergangenen Freitag war Gold zum ersten Mal in der Lage, aus einer charttechnisch aussichtsreichen Position über die Marke von 2.500 US-Dollar zu steigen und ein neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...