FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MOBILITYONE LTD LS -,025 31M JE00B1Z48326
AB/FROM ONWARDS 21.08.2024 10:08 CET
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MOBILITYONE LTD LS -,025 31M JE00B1Z48326
AB/FROM ONWARDS 21.08.2024 10:08 CET
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