Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien fahren Betriebe emissionsfrei im 1. und 2. Bezirk. Die Vienna Sightseeing Tours stellen ihren gesamten Fuhrpark um.

Wien (APA-ots) - Wien, 21.8.2024 - "Die Wiener Transportbranche ist ganz vorne dabei,

wenn es um Klimaschutz geht", freut sich Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der WK Wien.



Im Projekt "Zero Emission Transport" verpflichteten sich Anfang Juni 32 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen freiwillig dazu, emissionsfrei in den ersten und zweiten Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Während der Großteil von ihnen Pkw, Kleintransporter oder Lkw verwendet, sind die Vienna Sightseeing Tours mit vollelektrischen Bussen unterwegs. "Das ist bemerkenswert", sagt Sertic. "Denn im Straßenbild kennt man vornehmlich kleinere Elektrofahrzeuge wie Autos oder Lieferwägen, aber keine doppelstöckigen Busse."



Die Vienna Sightseeing Tours haben bereits drei elektrische Busse des spanischen Herstellers UNVI im Betrieb. 14 weitere sind bestellt und werden in den nächsten Monaten geliefert. Damit wäre dann die gesamte Flotte des Unternehmens auf emissionsfreie Antriebe umgestellt.



3.100 Tonnen CO2 einsparen



"Wir sind mit Freude ein Teil von Zero Emission Transport und tragen so zur Senkung der CO2-Emissionen in Wien bei", sagt Lisa Frühbauer, Geschäftsführerin der Vienna Sightseeing Tours. "Denn in den ersten fünf Betriebsjahren werden unsere 17 elektrischen Busse ca. 2,6 Millionen Kilometer zurücklegen und dabei rund 3.100 Tonnen CO2 einsparen."



Die Busse haben laut Hersteller eine Reichweite von 200 Kilometer, womit sich die tägliche Fahrleistung auf den drei Linien der Vienna Sightseeing Tours abdecken lässt. Im Inneren eines Fahrzeugs sind 4 Batterien mit jeweils 72 kWh Kapazität verbaut. Sie lassen sich mit 150 kW laden.



"Um so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften, errichten wir an zwei Standorten in Wien Ladeparks, wo unsere Busse mit grünem Strom versorgt werden", erklärt Frühbauer. "Zusätzlich werden diese beiden Ladeparks mit Photovoltaikanlagen ausgestattet."



Projekt "Zero Emission Transport"



Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu, emissionsfrei in den ersten und zweiten Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Zahlreichen Unternehmen ist dies bereits zu 100 Prozent möglich, während andere zu Beginn des Projekts erst einen Teil ihrer Fahrten emissionsfrei durchführen können. Das Ziel des zunächst auf drei Jahre angesetzten Projekts ist es aber, dass alle teilnehmenden Unternehmen durch kontinuierliche Umstellung ihres Fuhrparks eine Quote von 100 Prozent erreichen.



Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter www.wko.at/wien/zet



Rückfragen:



Wirtschaftskammer Wien

Jörg Michner

Presse und Newsroom

T +43 1 514 50-1533

E joerg.michner@wkw.at

W wko.at/wien/news



Lisa Frühbauer

Vienna Sightseeing Tours

Geschäftsführerin - CEO

T +43 1 712 46 83 - 200

E lisa.fruehbauer@viennasightseeing.at

W www.viennasightseeing.at



