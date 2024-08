© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



Die Aktie von Bezahldienstleister PayPal ist am Dienstag auf ein 52-Wochen-Hoch gestiegen. Nimmt die Rallye damit Fahrt auf oder nähert sie sich ihrem Ende?Den Anteilen von PayPal ist nach überzeugenden Quartalszahlen eine Post-Earnings-Rallye gelungen. Die war zwar zeitweise wie auch der US-Gesamtmarkt von Gewinnmitnahmen betroffen, in den vergangenen Tagen meldete sich die Aktie jedoch eindrucksvoll zurück und ist am Dienstag auf ein neues 52-Wochen-Hoch geklettert.