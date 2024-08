Freiburg (ots) -Mit einem Umsatz von 537 Millionen Euro hat die Haufe Group SE das am 30. Juni geendete Geschäftsjahr 2023/24 abgeschlossen. Das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt die Unternehmensgruppe ihren Erfolgskurs als einer der führenden Anbieter im Bereich Content, Software und Weiterbildung weiter fort.Auch im letzten Geschäftsjahr war die Nachfrage in den drei Leistungsbereichen Content, Software und Weiterbildung über das gesamte Portfolio und alle Zielgruppen sehr hoch - vom Solo-Selbstständigen bis zum Großunternehmen. Insbesondere die drei bekanntesten Marken Haufe, Haufe Akademie und Lexware blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und profitieren von ihrem breit aufgestellten Bestandsportfolio. Auch neu gelaunchte Produkte wie Lösungen auf Basis von generativer AI oder Angebote im Bereich Nachhaltigkeit wurden stark nachgefragt. Darüber hinaus hat die Haufe Group den neuen Geschäftsbereich Haufe Group Ventures erfolgreich etabliert. Mit der vor einem Jahr gegründeten Haufe Group Ventures investiert die Haufe Group in Start-ups. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden sechs Investments realisiert.Die positive Wachstumsgeschichte der Haufe Group spiegelt auch der im April 2024 gelaunchte neue Markenauftritt wider, der die Mentalität, Kultur und Werte der Unternehmensgruppe in ein modernes und authentisches Erscheinungsbild übersetzt."Unser kontinuierliches Wachstum zeigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind", sagt Birte Hackenjos, CEO der Haufe Group. "Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir viele Weichen gestellt, um uns für die Zukunft optimal zu positionieren. So entwickeln wir uns laufend weiter, um unsere Kundinnen und Kunden mit Content, Software und Weiterbildung auch in Zukunft umfassend zu unterstützen, damit sie erfolgreich sind."Über die Haufe GroupDie Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen. Mit Content, Software und Weiterbildung. Das Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit aufgestellt, um seine Kundinnen und Kunden mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kundinnen und Kunden aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.Pressekontakt:Regina GlaserCorporate CommunicationsT +49 761 898-3415presse@haufegroup.comHaufe Group SEMunzinger Str. 9, 79111 Freiburghaufegroup.comOriginal-Content von: Haufe Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106930/5847748