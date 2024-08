Arnsberg (ots) -Am 26. August ist der internationale Tag des Toilettenpapiers - ein Tag, der die Aufmerksamkeit auf ein eher unscheinbares Produkt lenkt, das aber einen bedeutsamen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag leisten kann: wie das neue beige Toilettenpapier aus recyceltem Karton."Unser neues Hygienepapier ist nachhaltiger als herkömmliches Toilettenpapier aus Zellstoff, denn es besteht aus recyceltem Karton; außerdem haben wir für noch mehr Nachhaltigkeit bewusst auf Bleichmittel verzichtet. Das hat den Effekt, dass unser Papier beige ist", erklärt Peter Poprady, Director Marketing und Business Development der WEPA Business Unit Consumer. Dabei müssen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht auf Komfort verzichten: "Nachhaltigkeit oder Weichheit? Diese Frage stellt sich bei unserem Hygienepapier aus recyceltem Karton nicht: Unsere Lösung ist genau so weich wie weißes Papier und noch nachhaltiger", so Peter Poprady. Um die Konsumentinnen und Konsumenten dafür zu sensibilisieren, hat Hygienepapierhersteller WEPA die Kampagne "Beige ist besser" gestartet, die derzeit deutschlandweit unter anderem großflächig auf Werbebannern, Social Media oder als Buswerbung in großen Metropolen zu sehen ist.Das neue Hygienepapier mit dem Potenzial, zum Standard im modernen Haushalt von heute zu werden, ist das Ergebnis intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit des zukunftsorientierten Familienunternehmens WEPA, das Experte in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern ist. Seit mehr als 75 Jahren hat es sich der Spezialist für Hygienelösungen zur Aufgabe gemacht, neue Technologien und innovative Produkte zu entwickeln, die nachhaltig sind und gleichzeitig beste Qualität bieten. Das innovative WEPA Hygienepapier aus recyceltem Karton wurde sogar mit dem Bundespreis Ecodesign in der Kategorie "Produkt" ausgezeichnet - der höchsten staatlichen Auszeichnung für ökologisches Design. Von seinem zukunftsweisenden Ansatz überzeugen konnte WEPA bereits zahlreiche Einzelhändler und Drogerien: Zu finden sind die Produkte aus recyceltem Karton unter anderem bereits bei dm, Edeka, Netto, Flaschenpost, Müller, Picnic, Rewe und Rossmann.Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter: www.beige-ist-besser.de (https://beige-ist-besser.de/)Produkt-Übersicht: Vier Mal Beige auf einen BlickToilettenpapier: Haut- und umweltfreundlich - das zeichnet das ungebleichte Toilettenpapier aus recyceltem Karton aus. Je nach Vorliebe ist es mit bis zu vier Lagen erhältlich.Kosmetiktücher: Dank ihrer weichen Oberfläche sind die beigen Kosmetiktücher ideal für die sanfte tägliche Pflege der empfindlichen Gesichtshaut.Küchentücher: Beige Küchentücher sind nicht nur saugstark, sondern schonen auch die Umwelt.Taschentücher: Durch ihre angenehme Weichheit fühlen sich die beigen Taschentücher auch bei gereizter Haut besonders sanft an.Schon gewusst? Die Top 3 Facts zum WEPA Hygienepapier- Angenehmes Gefühl: Dank Innovation und Forschung sind die WEPA Hygienepapiere genau so weich wie Zellstoffprodukte.- Gut für die Natur: Durch den Einsatz des nachhaltigen Rohstoffs recycelter Karton hat die Faser einen ca. 70 Prozent geringeren ökologischen Fußabdruck* gegenüber Frischfasern.- Ungebleicht: Weil die Hygienepapiere nicht gebleicht sind, kann im Produktionsprozess u. a. Energie eingespart werden.* Für die Berechnung des ökologischen Fußabdruckes wird die Methode der ökologischen Knappheit verwendet. Diese Methode orientiert sich an der Norm ISO 14040 und berücksichtigt ein breites Spektrum an Umweltbelastungen, wie Schadstoffemissionen, Ressourcenverbrauch und mit der Landnutzung einhergehende Biodiversitätsverluste für die Herstellung von Fasern (cradle-to-gate). Diese Aspekte werden in einer Kennzahl zusammengefasst.Bildmaterial finden Sie über diesen Link (https://achtunggmbh.sharepoint.com/:f:/s/TEAM-Mary/EoDsolrBSaFFjZM5YpkP_kUBV6sUSpxqQDhXcDUBIoE-GQ?e=KrGdio).Pressekontakt:UnternehmenskommunikationWEPA Hygieneprodukte GmbHTim Vormweg, Director Group Communicationspr@wepa.euOriginal-Content von: WEPA Hygieneprodukte GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175973/5847742