TORONTO, 20. August 2024 - TerrAscend Corp. ("TerrAscend" oder das "Unternehmen") (TSX: TSND) (OTCQX: TSNDF), ein führendes nordamerikanisches Cannabisunternehmen, gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens das Unternehmen ermächtigt hat, ein normales Rückkaufangebot ("NCIB") zu starten, um im Laufe eines Zeitraums von 12 Monaten bis zu 10 Millionen US-Dollar der Stammaktien des Unternehmens ("Aktien") zurückzukaufen.

Jason Wild, Executive Chairman von TerrAscend, erklärte: "Unser erstes Aktienrückkaufprogramm zeigt unser Vertrauen in die Zukunft von TerrAscend und unser Engagement zur Steigerung des Aktionärswertes. Wie der berühmte Investor Benjamin Graham treffend sagte: ‚Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig ist er eine Waage.' Wir sind zuversichtlich in die Stärke unseres Geschäfts, unsere Wachstumsaussichten, operative Exzellenz und starken Cashflow. Wir glauben, dass unsere Aktie einen überzeugenden Wert darstellt und werden bei unseren Aktienrückkäufen opportunistisch vorgehen."

Am 16. August 2024 waren 291 Millionen Aktien im Umlauf. Während der Zeitraum für den Aktienkauf am 22. August 2024 beginnt und spätestens am 21. August 2025 endet, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, Aktien zu kaufen. Sollte das Management entscheiden, dass es eine bessere Verwendung für seine Barreserven hat, ist es nicht verpflichtet, weiterhin Aktien zu kaufen, und Aktienkäufe können jederzeit nach Ermessen von TerrAscend ausgesetzt oder beendet werden. Das Unternehmen erwartet nicht, Schulden zur Finanzierung des Aktienrückkaufprogramms aufzunehmen.

Das Unternehmen ist berechtigt, bis zu 10.000.000 der Aktien des Unternehmens zurückzukaufen, was 5 % des öffentlichen Streubesitzes auf Basis von 291.513.055 insgesamt ausstehenden Aktien zum 16. August 2024 entspricht. Es gibt eine tägliche Rückkaufbeschränkung von 65.361 Aktien, was 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange von 261.445 Aktien entspricht. Aktien können an der Toronto Stock Exchange, dem OTCQX Best Market oder alternativen Handelssystemen gekauft werden und unterliegen den Beschränkungen und Vorschriften der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapierregulierungen. Die tatsächliche Anzahl der gekauften Aktien, der Zeitpunkt der Käufe und der Aktienpreis hängen von den Marktbedingungen zu diesem Zeitpunkt und den Anforderungen des Wertpapierrechts ab. Alle erworbenen Aktien werden ins Treasury zurückgeführt und storniert.

Die Toronto Stock Exchange ("TSX") hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSX noch eine Wertpapieraufsichtsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Über TerrAscend

TerrAscend ist ein führendes, an der TSX notiertes Cannabisunternehmen mit Beteiligungen im nordamerikanischen Cannabissektor, einschließlich vertikal integrierter Betriebe in Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Michigan und Kalifornien durch die TerrAscend Growth Corp. und Einzelhandelsaktivitäten in Kanada durch die TerrAscend Canada Inc. ("TerrAscend"). TerrAscend betreibt The Apothecarium, Gage und andere Einzelhandelsstandorte sowie umfangreiche Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsstätten in seinen Kernmärkten. Die Anbau- und Produktionspraktiken von TerrAscend liefern konsistent hochwertige Cannabisprodukte und bieten eine branchenführende Produktauswahl sowohl für den medizinischen als auch den legalen Freizeitmarkt. Das Unternehmen besitzt oder lizenziert mehrere synergetische Unternehmen und Marken, darunter Gage Cannabis, The Apothecarium, Cookies, Lemonnade, Ilera Healthcare, Kind Tree, Legend, State Flower, Wana und Valhalla Confections. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrascend.com.

Warnhinweis zu Cannabisaktivitäten in den Vereinigten Staaten

Investoren sollten beachten, dass es erhebliche gesetzliche Einschränkungen und Vorschriften gibt, die die Cannabisindustrie in den Vereinigten Staaten regeln. Cannabis bleibt unter dem US-amerikanischen Controlled Substances Act eine Droge der Liste I, was den Anbau, Vertrieb oder Besitz von Cannabis in den Vereinigten Staaten unter Bundesrecht illegal macht. Finanztransaktionen, die Erlöse aus oder zur Förderung von Cannabis-bezogenen Geschäftstätigkeiten in den Vereinigten Staaten beinhalten, können die Grundlage für Strafverfolgungen gemäß den geltenden US-Bundesgesetzen zur Geldwäsche bilden.

Obwohl der Ansatz der Durchsetzung solcher Gesetze durch die Bundesregierung der Vereinigten Staaten in Richtung Nicht-Durchsetzung gegen Einzelpersonen und Unternehmen tendiert, die sich an medizinische oder Freizeit-Cannabis-Programme in Staaten halten, in denen solche Programme legal sind, wird die strikte Einhaltung der Staatsgesetze in Bezug auf Cannabis weder TerrAscend von der Haftung nach US-Bundesrecht befreien noch eine Verteidigung in einem eventuellen Bundesverfahren bieten, das gegen TerrAscend eingeleitet werden könnte. Die Durchsetzung von Bundesgesetzen in den Vereinigten Staaten stellt ein erhebliches Risiko für das Geschäft von TerrAscend dar, und jegliche Verfahren, die gegen TerrAscend eingeleitet werden, können sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung von TerrAscend auswirken.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "würde", "könnte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "annehmen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "schätzen", "Ausblick" und anderen ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und beinhalten Aussagen zu zukünftigen Einnahmen und Gewinnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements in Anbetracht der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen relevanten Faktoren, einschließlich Annahmen in Bezug auf aktuelle und zukünftige Marktbedingungen, das aktuelle und zukünftige regulatorische Umfeld und die Verfügbarkeit von Lizenzen, Genehmigungen und Erlaubnissen.

Obwohl das Unternehmen glaubt, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, vernünftig sind, sollte auf die zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen Aussagen in Betracht gezogenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Solche Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem, ob das Unternehmen beschließt, im Zusammenhang mit dem normalen Rückkaufangebot Aktienrückkäufe zu tätigen, und die in der jüngsten MD&A des Unternehmens dargelegten Risikofaktoren, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sowie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission am 14. März 2024.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gemacht. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wie es durch geltendes Wertpapierrecht erforderlich ist.

Für weitere Informationen zu TerrAscend:

Keith Stauffer

Chief Financial Officer

717-343-5386

mailto:IR@terrascend.com

Briana Chester

MATTIO Communications

424-465-4419

mailto:terrascend@mattio.com

