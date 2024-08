Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Reolink, Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen, stellt auf der IFA Berlin 2024 ein neues Flagschiff-Produkt und eine neue Markenkampagne vor.Als eine der weltweit führenden Messen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte findet die IFA vom 6. bis 10. September statt, und Reolink wird in Halle 1.2, Stand 308 zu finden sein."Wir sind davon überzeugt, dass sich jeder ein sicheres Zuhause wünscht. Diese Überzeugung und der Wunsch, zuverlässiger Partner unserer Kunden zu sein, treibt uns seit 15 Jahren an", sagt Reolink Marketing-Manager Fabrice Klohoun.IFA-Besucher können das neue Reolink Flaggschiff-Produkt mit ColorX-Technologie & Smart-Erkennung sehen. Wir hören unseren Kunden stets aufmerksam zu und gehen auf Ihre Bedürfnisse ein. Deshalb wird Reolink echte 4K UHD-Daueraufzeichnung sowie die Schwenk- und Neigefunktion für einen 360°-Blick ohne tote Winkel einführen. Hausüberwachung neu definiert, jede Gefahrensituation festhalten.Zudem werden Argus 4 Pro und verschiedene lokale Speicherlösungen vorgestellt, darunter die Reolink Home Hub-Serie, NVR und Wi-Fi NVR. Einer der Höhepunkte des innovativen Angebots wird der Reolink Home Hub Pro sein, eine neue drahtlose lokale Speicheroption. Interaktive Demos in der KI Smart-Erkennungs-Zone und der Farbnachtsichtzone ermöglichen es unter anderem folgende Technologien aus erster Hand zu erleben: virtuelle Begrenzungen, die Erkennung unbefugter Personen sowie natürliche Tag- und Nachtfarben.Reolink ist in den letzten 15 Jahren erheblich gewachsen mit einer durchschnittlichen jährlichen 86,6% Wachstumsrate während der letzten 6 Jahre. Heute gibt das Unternehmen Millionen von Familien in über 100 Ländern Sicherheit und hat sich als vertrauenswürdige Marke in der globalen Sicherheitsindustrie etabliert.In den vergangenen Monaten hat Reolink bedeutende Fortschritte gemacht, darunter die Einführung der branchenweit ersten 16MP 180°-Panorama-Sicherheitskamera mit integrierter Bewegungsprofil-Funktion, Duo 3 PoE, und die weltweit erste 4K UHD 180° Akku-Kamera ohne tote Winkel, Argus 4 Pro, mit natürlicher Tag- und Nachtsicht in Farbe. Die Duo-Serie wurde bei den IDA Design Awards 2023 ausgezeichnet und die Argus 4 Pro bei den Muse Design Awards 2024. Diese Meilensteine unterstreichen Innovation und kundenorientierte Lösungen.Mehr erfahren Sie auf der offiziellen Reolink-Website.Über Reolink Reolink, ein internationaler Pionier im Bereich Smart Home, liefert benutzerfreundliche und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen. Reolink hat sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden hochwertige Überwachungssysteme mit einer umfassenden Produktauswahl zu bieten. Die Sicherheitslösungen von Reolink ermöglichen mehr als 2 Millionen Haushalten in über 200 Ländern & Regionen kompromisslose Sicherheit mit den marktführenden Überwachungsprodukten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte reolink.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-stellt-neues-flaggschiff-produkt-auf-der-ifa-2024-vor-302227200.htmlPressekontakt:pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/5847757