Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Inflationsdaten für die Eurozone verzeichnen mit 2,6% einen leichten Anstieg gegenüber dem Vormonat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Vormarsch sei vorab prognostiziert worden und sei auf Preistreiber wie die Energie sowie die gestiegenen Preise für Dienstleistungen zurückzuführen. Die Kerninflationsrate, also die Teuerungsrate bereinigt durch die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel bleibe mit 2,9% stabil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...