© Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Michael Nagle



Der September ist traditionell der schlechteste Monat am Aktienmarkt. Analysten zufolge sollten Anleger zwischen jetzt und dem 5. November mit wahlbedingten Schwankungen am Aktienmarkt rechnen.Die US-Wirtschaftsdaten scheinen den Weg für erste Zinssenkungen durch die Federal Reserve zu ebnen. Marktanalysten warnen jedoch, dass es noch kein grünes Licht für den Aktienmarkt gibt, da die Saison der Präsidentschaftswahlen 2024 in vollem Gange ist. Die Geschichte zeigt, dass der September der schlechteste Performance-Monat in Präsidentschaftswahljahren ist. Laut CFRA Research hat der S&P 500 in diesem Monat einen durchschnittlichen Rückgang von 0,8 Prozent verzeichnet, was den September zum …