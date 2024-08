FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im Vormittagshandel geringfügig um 0,04 Prozent auf 134,60 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,21 Prozent.

An den Finanzmärkten richtet sich das Interesse zunehmend auf das Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole. Vor allem vor der mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag dürften sich die Anleger eher zurückhalten.

Für Impulse könnte am Nachmittag eine Revision von Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgen. Experten gehen davon aus, dass der Stellenzuwachs in der Vergangenheit schwächer als bisher bekannt war. Sollte es zu einer kräftigen Abwärtsrevision bei der Zahl neuer Jobs in den USA kommen, könnten Spekulationen auf eine deutliche Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September um 0,50 Prozentpunkte zunehmen.

Darüber hinaus dürfte das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank am Abend in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Der Markt werde die Mitschrift auf Hinweise zu einer möglichen Zinssenkung im September abklopfen, schrieb Zinsstratege Hauke Siemßen von der Commerzbank./jkr/la/jha/