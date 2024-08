Erweiterung im Baltikum

Die Commerzbank kündigte die Eröffnung einer neuen Repräsentanz in Vilnius, Litauen, für Dezember dieses Jahres an. Dieser Standort wird als regionaler Hub für die baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland dienen. Diese Expansion signalisiert einen strategischen Vorstoß der Commerzbank, ihre Präsenz in wachstumsstarken Märkten auszubauen und Kunden in dieser Region besser zu bedienen.

Aktuelle Marktentwicklungen

Im XETRA-Handel legte die Commerzbank-Aktie um 0,2 Prozent zu und erreichte ein Tageshoch von 12,67 EUR. Trotz eines 52-Wochen-Hochs von 15,83 EUR, liegt der aktuelle Kurs rund 25 Prozent darunter. Die Aktie verzeichnete in den letzten 52 Wochen ein Tief von 9,12 EUR. Analysten prognostizieren für 2024 ein EPS von 2,00 EUR je Aktie und erwarten [...]

