Die Aktie von DocMorris (WKN: A0Q6J0) kommt nicht zur Ruhe. Nachdem sie bereits am 11. Juli deutliche Verluste hinnehmen musste, verlor sie gestern nochmals im hohen zweistelligen Prozentbereich und fiel kurzfristig unter 40 Schweizer Franken (SFR). Dabei waren die jetzt bestätigten Zahlen größtenteils bekannt. Am Mittwoch startet das Papier mit einem aktuellen Kurs von 41,90 SFR in den Handel. Ist dieser erneute Einbruch gerechtfertigt? Hoher Verkaufsdruck ...

