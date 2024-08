Palo Alto Networks ist ein amerikanisches multinationales IT-Sicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und arbeitet inzwischen in mehr als 150 Ländern, für über 60.000 Organisationen. Das IPO fand im Juli 2012 an der Nasdaq statt. Franziska Schimke und Patrick Antoniou, Junior ...

Den vollständigen Artikel lesen ...