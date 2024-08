Wien (www.fondscheck.de) - Die Boutiquen-Plattform Squad Fonds hat Rabea Spitzley die Verantwortung für den Vertrieb ihrer Fonds in Österreich übertragen, so die Experten von "FONDS professionell".Sie folge auf Martin Dilg, der die österreichischen Kunden wie Banken, Berater und Dachfonds neben seinem Job als Leiter Content, Communication und Services bei Squad Fonds betreut habe und sich nun auf diese Aufgabe konzentrieren werde. Das habe die in Augsburg ansässige Gesellschaft auf Nachfrage von FONDS professionell ONLINE mitgeteilt. Zuerst habe "Citywire Deutschland" darüber berichtet. ...

