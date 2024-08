© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance



Die Aktie von Alphabet hat sich in den vergangenen zwei Wochen deutlich schlechter erholt als viele Peers aus dem Tech-Sektor. Eine Chance oder ein Risiko?Auf dem Markt für selbstfahrende Taxis, einem Wettbewerb, der Milliardenerträge verspricht, ist ein Dreikampf ausgebrochen. Am weitesten fortgeschritten sind bislang die Bemühungen des chinesischen Technologie- und Internetkonzerns Baidu, der in einigen Städten bereits kommerzielle Projekte verfolgt und bis zum Jahresende Profitabilität erwartet. Dahinter lauern die Alphabet-Tochter Waymo und Tesla, das sein großspurig angekündigtes Robotaxi-Event aber von August auf Oktober verschieben musste. Damit nimmt hinter Baidu Alphabet den …