McAfee® Deepfake Detector warnt in Sekundenschnelle, wenn er KI-generierten Ton in einem Video entdeckt, und hilft Verbrauchern, Echtes von Gefälschtem zu unterscheiden.

Die leistungsstarke KI-Technologie von McAfee, die mit Blick auf den Datenschutz entwickelt wurde, stattet Verbraucher mit einer hochentwickelten KI-Erkennung mit einer 96-prozentigen Genauigkeitsrate aus, um die Zunahme von KI-generierten Betrügereien, Deepfakes und Fehlinformationen zu bekämpfen.

McAfee Deepfake Detector ist ab sofort exklusiv auf ausgewählten Lenovo KI-PCs verfügbar und nutzt die Neural Processing Unit (NPU), um die Leistung zu steigern und gleichzeitig die Privatsphäre durch geräteinterne Verarbeitung von Videodaten zu schützen.

McAfee, ein weltweit führender Anbieter von Online-Schutz, kündigte heute die Markteinführung von McAfee® Deepfake Detector an, der jüngsten Ergänzung der KI-gestützten Produktreihe des Unternehmens. KI-erstellte Videos, sogenannte Deepfakes, überschwemmen das Internet und kursieren in den sozialen Medien. Wir leben heute in einer Welt, in der Sehen und Hören nicht mehr ausreicht, um zu glauben. Um die Zunahme von KI-Betrug und Fehlinformationen zu bekämpfen, arbeitet McAfee mit Lenovo zusammen, um Kunden, die ausgewählte Lenovo KI-PCs kaufen, ab heute leistungsstarke KI-basierte Deepfake-Erkennungsfunktionen zur Verfügung zu stellen. Um die Verbraucher aufzuklären, startet McAfee außerdem den Smart AI Hub mit Ressourcen und interaktiven Elementen, um das Bewusstsein für Deepfakes und KI-gesteuerte Betrügereien zu schärfen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240820674291/de/

McAfee Deepfake Detector dashboard (Graphic: Business Wire)

Das Aufkommen von KI hat das Spiel für Cyberkriminelle verändert, die immer überzeugendere, personalisierte, KI-generierte Betrügereien in großem Maßstab entwickeln. Die Auswirkungen eines Deepfake-Betrugs können lebensverändernd sein, und die Opfer berichten von Verlusten zwischen 250 Dollar und über einer halben Million Dollar.1 Zwar werden nicht alle KI-Inhalte in böser Absicht erstellt, aber die Möglichkeit, zu erkennen, ob ein Video echt oder gefälscht ist, hilft den Verbrauchern, intelligente und gut informierte Entscheidungen zu treffen.

"Wissen ist Macht, und das war noch nie so wahr wie in der KI-gesteuerten Welt, in der wir heute leben", sagt Roma Majumder, Senior Vice President of Product bei McAfee. "Man muss sich nicht mehr fragen, ob dieses Investitionsprogramm von Warren Buffet legitim ist, ob Taylor Swift wirklich Kochgeschirr an ihre Fans verschenken will oder ob ein Politiker tatsächlich diese Worte gesagt hat. Die Antworten werden Ihnen mit McAfee Deepfake Detector automatisch und innerhalb von Sekunden geliefert."

"Wir bei McAfee sind begeistert vom transformativen Potenzial der KI und wollen dazu beitragen, eine Zukunft zu gestalten, in der KI für das Gute eingesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit Lenovo stärkt unsere Fähigkeit, die effektivste, automatisierte, KI-gestützte Deepfake-Erkennung zu liefern und den Menschen einen leistungsstarken digitalen Wächter auf ihren PCs zu bieten. Gemeinsam sind wir in der Lage, KI auf neue und revolutionäre Art und Weise zu nutzen und Menschen mit der fortschrittlichsten Deepfake-Erkennung auszustatten, damit sie sich sicher und selbstbewusst in der sich entwickelnden Online-Welt bewegen können."

"Die Zusammenarbeit zwischen Lenovo und McAfee vereint die einzigartige Expertise zweier weltweit führender Unternehmen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die Verbrauchern mehr Vertrauen in die Inhalte bieten, die sie online betrachten", sagt Igor Bergman, Vice President of Lenovo Cloud and Software, Intelligent Devices Group. "Daten zeigen, dass fast zwei Drittel der Menschen (64 %) heute mehr über Deepfakes besorgt sind als noch vor einem Jahr.2 Die Expertise von Lenovo als führender Anbieter von End-to-End-Technologielösungen und die Erfahrung von McAfee im Bereich des KI-gestützten Online-Schutzes ergänzen sich perfekt und optimieren die Hardware- und Software-Funktionen zum Nutzen der Verbraucher."

Verbesserte Leistung mit Datenschutzgarantien

Mit dem McAfee® Deepfake Detector, der jetzt exklusiv auf ausgewählten Lenovo KI-PCs verfügbar ist, werden Verbraucher, die sich dafür entscheiden, innerhalb von Sekunden gewarnt, wenn KI-veränderter Ton in Videos erkannt wird, ohne dass sie auf mühsame manuelle Video-Uploads angewiesen sind. Die KI-Erkennungsmodelle von McAfee wurden anhand von fast 200.000 Beispielen (Tendenz steigend) trainiert und nutzen die Leistung ausgewählter Lenovo KI-PCs, die mit einer NPU ausgestattet sind. Sie führen den gesamten Identifizierungsprozess die so genannte Inferenz direkt auf dem PC durch und maximieren die geräteinterne Verarbeitung, um private Nutzerdaten von der Cloud fernzuhalten. McAfee sammelt die Audiodaten des Anwenders in keiner Weise und zeichnet sie auch nicht auf. Der Anwender hat stets die Kontrolle und kann die Audioerkennung nach Belieben ein- oder ausschalten.

Durch die Nutzung der NPU und die Durchführung von Analysen auf dem Gerät bietet McAfee umfassenden Datenschutz, erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zur Cloud-basierten Nutzung und verbessert die Akkulaufzeit. Diese Fortschritte verbessern die Verbrauchererfahrung erheblich, indem sie es den Anwendern ermöglichen, informierte Entscheidungen über die Inhalte zu treffen, die sie ansehen, und sie vor Cyberkriminellen schützen, die Video-Audio manipulieren, ohne die Geschwindigkeit ihres PCs zu beeinträchtigen. Dies stellt sicher, dass Verbraucher ihren PC wie gewohnt nutzen können ob sie nun spielen, surfen oder Videos ansehen während McAfee Deepfake Detector unauffällig im Hintergrund arbeitet, um Menschen vor Täuschungen zu schützen und sie vor potenziellen Betrügereien zu warnen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

McAfee® Deepfake Detector ist für die Erkennung in englischer Sprache in ausgewählten neuen Lenovo KI-PCs 3 verfügbar, die ab dem 21. August 2024 in den USA, Großbritannien und Australien auf Lenovo.com und bei ausgewählten lokalen Händlern bestellt werden können.

Lenovo KI-PC-Kunden erhalten eine kostenlose 30-tägige Testversion von McAfee Deepfake Detector, wobei die Preise in den USA bei 9,99 US-Dollar für das erste Jahr beginnen.

McAfee Smart AI Hub

Der McAfee Smart AI Hub auf McAfee.ai ist die erste Anlaufstelle im Internet für die neuesten Informationen und Bildungsinhalte zu KI und Cybersicherheit, mit Schwerpunkt auf Deepfakes und KI-gesteuerten Betrügereien. Der Hub ermöglicht es Verbrauchern auch, sich am Kampf gegen Betrug zu beteiligen, indem sie verdächtige Videos zur Analyse durch die hochentwickelte KI-gestützte Deepfake-Erkennungstechnologie von McAfee einsenden. Die durch diese Analyse gewonnenen Erkenntnisse und Trends werden zur weiteren Aufklärung der Öffentlichkeit genutzt, um das Verständnis und das Bewusstsein der Gesellschaft für Deepfakes und andere künstlich erzeugte Inhalte zu stärken und die Fähigkeit aller zu verbessern, sich in einer zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägten digitalen Welt zurechtzufinden und sicher zu bleiben.

Über McAfee

McAfee Corp. ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Schutz für Verbraucher. Mit dem Schwerpunkt auf dem Schutz von Menschen, nicht nur von Geräten, passen sich die Verbraucherlösungen von McAfee an die Bedürfnisse der Anwender in einer Welt, die ständig online ist, an und ermöglichen ihnen ein sicheres Leben durch integrierte, intuitive Lösungen, die ihre Familien, Gemeinden und Unternehmen mit der richtigen Sicherheit im richtigen Moment schützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mcafee.com/.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 gelistet ist und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller mit einem umfassenden Portfolio an KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Services ausgebaut. Lenovos kontinuierliche Investitionen in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Nachrichten können Sie in unserem StoryHub nachlesen.

1 https://www.nytimes.com/interactive/2024/08/14/technology/elon-musk-ai-deepfake-scam.html

2 McAfee führte im Januar und Februar dieses Jahres in mehreren Ländern eine Studie durch, um zu verstehen, wie künstliche Intelligenz und Technologie die Zukunft verändern. Die Studie wurde von MSI-ACI mit mehr als 1.000 Verbrauchern in jedem der folgenden Länder durchgeführt: USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien, Indien und Japan.

3 Lenovo ist eine Marke von Lenovo.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240820674291/de/

Contacts:

Pressekontakt

media@mcafee.com