Am Dienstag erreichte die Aktie von PayPal ein neues 52-Wochen-Hoch bei 72,56 Dollar. Der Kursanstieg ist auf die Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit dem niederländischen Zahlungsdienstleister Adyen zurückzuführen.Laut einer gemeinsamen Mitteilung haben die beiden Unternehmen am Dienstag den Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft bekannt gegeben. Adyen wird in den USA künftig die Bezahlfunktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...