Das dürfte Target-Anleger freuen. Der Einzelhandelsriese hat am Mittwoch einen starken Umsatz und Gewinn gemeldet. Die Aktie steigt vorbörslich zweistellig!Für das zweite Quartal, das am 3. August endete, erzielte Target einen Umsatzanstieg um 2,7 Prozent auf 25,5 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet-Konsensschätzungen mit einem Umsatz von 25,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das Unternehmen steigerte seinen bereinigten Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 2,57 US-Dollar und lag damit über den Schätzungen der Analysten, die laut FactSet 2,18 US-Dollar pro Aktie erwartet hatten. Die Bruttomarge des Unternehmens stieg in diesem Quartal auf 28,9 Prozent, …