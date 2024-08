Amsterdam (ots/PRNewswire) -Mikrowechselrichter verfügen im Gegensatz zu Stringwechselrichtern über zahlreiche Vorteile in den Bereichen Brandschutz, Solarertrag und Lebensdauer von Solaranlagen. Jedes Modul kann individuell gesteuert, (de-) aktiviert und ersetzt werden, ohne die Energiegewinnung der Anlage zu unterbrechen. Somit können Defekte einzelner Module frühzeitig erkannt und ein Austausch durchgeführt werden. Envertech baut bereits seit 2015 Mikrowechselrichter und ist einer der wenigen Hersteller, deren Produkte immer die VDE- und EMC-Bestimmungen eingehalten haben. Nun ist der Envertech EVT 2000SE in Deutschland lieferbar, der direkt über Bluetooth angesprochen werden kann, um die Installation zu vereinfachen.An den Envertech EVT2000SE lassen sich bis zu 4 Module mit einer Maximalleistung von 2600 Watt (DC) anschließen. Mit seinen 4 MPPT-Kanälen liefert der neue Mikrowechselrichter eine Nennleistung (AC) von bis zu 2000 Watt. Zwei oder drei EVT2000SE können je nach Leitungsdurchmesser hintereinandergeschaltet und in Gruppen zu größeren Solaranlagen kombiniert werden.Der Envertech EVT2000SE bietet die Möglichkeit, jedes Solarmodul einzeln an den Wechselrichter anzuschließen, dabei entstehen deutlich niedrigere Voltzahlen. Bei Stringwechselrichtern hingegen entstehen hohe Spannungen von mehreren hundert Volt. Durch den Wegfall der Reihenschaltung bei Mikrowechselrichtern werden die Arbeitsspannungen und die Gefahr von Spannungsüberschlägen oder Bränden deutlich reduziert.Die Vorteile im Überblick:- Höhere Effizienz- Ausfallsicherheit- Einzelmodulüberwachung- Sicherheitsvorteil- Bluetooth-Installation- Modular erweiterbarDer EVT2000SE erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP67. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +65 °C. Die lüfterlose Kühlung wird durch natürliche Konvektion erreicht und mit einem nächtlichen Energieverbrauch von unter 100 mW ist der Envertech Mikrowechselrichter sehr sparsam.Das für die aktuelle Version 4.0 der App EnverView überarbeitete Design der Benutzeroberfläche macht die Bedienung ausgesprochen einfach und nutzerfreundlich. Neben der gesamten Einspeisung, werden auch der Ertrag in Euro und die CO2-Einsparung angezeigt.Der Envertech EVT2000SE lässt sich zudem einfach per Bluetooth installieren. Bisher mussten Wechselrichter stets über eine deutlich kompliziertere WiFi-Konfiguration installiert werden, bevor sie sich über eine App bedienen ließen. Der EVT2000SE ist TÜV-zertifiziert und kann komfortabel über WLAN vom Laptop oder Smartphone aus bedient werden. Ein zusätzliches Kommunikationsmodul oder eine umständliche Erstinstallation über einen zu erstellenden "Logger" ist nicht erforderlich.Der Mikrowechselrichter ist aus zuverlässigen Komponenten aufgebaut, die auf eine Lebensdauer von 25 Jahren ausgelegt sind. Die Herstellergarantie beträgt 15 Jahre (erweiterbar auf 20 Jahre). Die UVP für den EVT2000SE liegt bei 269* Euro.*Gilt für Endkunden, die ihre Anlage zu Hause installieren. Für Händler, Shops und Distributoren gelten weiterhin 19 % MwSt.Pressekontakt:Estelle HeEnvertech Corporation Ltd.Tel.: +86-021-68580086Mail: marketing@envertec.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2486653/Envertech.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2366000/4870077/Everntech_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-neue-envertech-evt2000se-mikrowechselrichter-mit-bluetooth-unterstutzung-und-4-mppt-kanalen-ist-jetzt-in-deutschland-verfugbar-302227377.htmlOriginal-Content von: Envertech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173885/5848012