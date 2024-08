Köln (ots) -Samstags, 13 Uhr auf belebten Plätzen in der Region: Da findet man bald auch die WDR Lokalzeit. Da, wo die Menschen in NRW ihren Samstagseinkauf machen, lädt der WDR zum Mitreden ein. Ungefiltert können sie ihre Meinung sagen zu einem Thema, das bewegt.Das Lokalzeit Stadtgespräch ist ein weiteres Radio-Format der erfolgreichen Marke Lokalzeit, die wie kaum eine andere für Berichte und Geschichten aus NRW steht. Das Konzept: An ausgewählten Samstagen ist die Lokalzeit auf einem Platz in Nordrhein-Westfalen und lädt zum Mitdiskutieren ein. Los geht es schon am kommenden Samstag, 24. August. Dann sind wir auf dem Wochenmarkt in Münster - und live im Radio bei WDR 5.Jede Sendung hat ein eigenes Thema. Zum Start geht es passenderweise um den Wochenmarkt selbst, seine aktuellen Probleme und Herausforderungen sowie um seine Möglichkeiten, was zum Beispiel das soziale Miteinander angeht. Von 13.04 Uhr bis 14.00 Uhr lädt das Lokalzeit Stadtgespräch ein, sich vor Ort einzubringen und miteinander sowie mit Experten auf dem Podium zu diskutieren.Die Podiumsgäste sind:- Sebastian Bussmeyer, Sprecher der Marktbeschicker in Münster- Jens von Lengerke, Handelsexperte, IHK Nord Westfalen- Regina Dölling, Marktorganisation der Initiative "Für Kattenvenne"- Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster und Präsident des Deutschen StädtetagesModeration: Ralph ErdenbergerDas Lokalzeit Stadtgespräch geht aus dem WDR 5 Stadtgespräch hervor und hat in Zukunft zwei Sendeplätze: samstags um 13.04 Uhr und donnerstags um 20.04 Uhr auf WDR 5.In den nächsten Wochen kommt das Lokalzeit Stadtgespräch auch in andere nordrhein-westfälische Städte.Fotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5848043