Wien (www.fondscheck.de) - Der Online-Buchhändler Weltbild hat im Juni beim Amtsgericht Augsburg einen Antrag auf Insolvenz gestellt (Az.: IN 534/24), so die Experten von "FONDS professionell".Das Management leite damit eine "grundlegende Sanierung des Unternehmens" ein und werde es "wieder auf die Erfolgsspur bringen", habe es seinerzeit in der Unternehmensmitteilung geheißen. Das Geschäft werde fortgesetzt. ...

