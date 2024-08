Der Allfinanz-Dienstleister GLOBAL-FINANZ AG aus Bonn einen neuen Vorstand: Im Juli ist Konstantinos Liolis neu hinzugestoßen. Er soll unter anderem die Bereiche Organisation, Personal und Finanzen verantworten. Konstantinos Liolis wurde mit Wirkung zum 01.07.2024 in den Vorstand der GLOBAL-FINANZ AG berufen, wie Allfinanz-Dienstleister aus Bonn mitgeteilt hat. Er verantwortet dort überwiegend die Bereiche Organisation und Betrieb, Personal, IT und Finanzen.Liolis hatte am 01.09.2023 die Geschäftsführung ...

